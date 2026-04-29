الإمارات للبيئة تستضيف الجلسة النقاشية الثانية لعام 2026

دبي في 29 أبريل / وام / استضافت مجموعة عمل الإمارات للبيئة الجلسة النقاشية الثانية لعام 2026، تحت عنوان “إزالة الكربون من قطاع التغليف: تقييم دورة الحياة، البصمة الكربونية، الابتكار واستراتيجيات الحياد المناخي”، بمشاركة صناع سياسات وقادة صناعة وخبراء استدامة وأكاديميين وشباب.

وناقشت الجلسة المسارات الفعالة للحد من الانبعاثات المرتبطة بقطاع التغليف، وتعزيز أنظمة تغليف دائرية ومتوافقة مع متطلبات المناخ، في ظل تنامي الالتزامات المناخية العالمية، واعتبار التغليف مساهماً رئيسياً في انبعاثات النطاق الثالث عبر قطاعات التصنيع وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية.

وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة المجموعة، أن التغليف ليس مجرد ضرورة وظيفية، بل عنصر أساسي في سلاسل الإمداد العالمية والإدارة البيئية المسؤولة، مشيرة إلى أن تقييم دورة الحياة والبصمة الكربونية يمثلان أدوات محورية لتحديد بؤر الانبعاثات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وضمان أن تكون استراتيجيات الحياد المناخي قابلة للقياس وموثوقة.

وقالت : “إن إزالة الكربون من التغليف عنصر أساسي في العمل المناخي والإنتاج المستدام. ومن خلال تطبيق تقييم دورة الحياة، وتعزيز الابتكار، وتكثيف التعاون عبر سلاسل القيمة، يمكننا ضمان أن تسهم حلول التغليف بفاعلية في خفض الانبعاثات وتعزيز المرونة البيئية على المدى الطويل. وتبقى مجموعة عمل الإمارات للبيئة ملتزمة بدعم الحوار المستنير والمسارات العملية التي تعزز استراتيجيات الحياد المناخي”.

وشارك في الجلسة عدد من الخبراء، من بينهم جميلة المير، مستشارة استراتيجية في هيئة دبي للبيئة وتغير المناخ، والدكتورة نيكا سالفيتي، أستاذة زائرة في جامعة هيريوت-وات دبي، وعمر جابر، المدير الإقليمي للشؤون القانونية والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كانباك الشرق الأوسط، وديباك تشافان من شركة نابكو الوطنية.

واستعرض المشاركون الأبعاد التقنية والتنظيمية والسوقية والتصميمية لإزالة الكربون من قطاع التعبئة والتغليف، ودور التقييمات القائمة على دورة الحياة في دعم اتخاذ قرارات مدروسة، وتوجيه اختيار المواد منخفضة الانبعاثات، وتعزيز الشفافية في تقارير الاستدامة.

كما تناولت المناقشات الابتكار في علوم المواد، والتصميم الدائري، والبنية التحتية لإعادة التدوير، والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك أدوات المحاسبة الرقمية للكربون وأنظمة تتبع سلاسل الإمداد.

وأكد المتحدثون أن التغليف منخفض الكربون يتطلب أنظمة قوية لإدارة النفايات، واستثمارات في قدرات إعادة التدوير، ومعايير موحدة، وأطر سياسات داعمة، بما في ذلك مسؤولية المنتج الممتدة، إلى جانب ترسيخ مصداقية ادعاءات الحياد المناخي عبر تخفيضات قابلة للقياس ومحاسبة شفافة متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكدوا على أهمية النهج القائم على البيانات، وتكامل السياسات، والاستثمار طويل الأجل، والتعاون بين الحكومات والمصنعين والعلامات التجارية والأوساط الأكاديمية والباحثين، لتوسيع نطاق حلول التغليف منخفض الكربون وتعزيز الاستدامة.