"حكماء المسلمين" يشارك في معرض الرباط الدولي للكتاب 2026

أبوظبي في 29 أبريل / وام / يشارك مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش بجناح خاص في أنشطة الدورة الـ31 من معرض الرباط الدولي للكتاب 2026، خلال الفترة من 30 أبريل الجاري إلى 10 مايو المقبل.

وأكد المجلس أن الجناح يحظى برعاية ودعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الذي يبذل جهودا مقدرة لنشر ثقافة التسامح والتعايش الإنساني وتعزيزها محليا وعربيا ودوليا، ويعمل دائمًا على تقديم النموذج الإماراتي في التسامح وقبول الآخر إلى العالم؛ بوصفه نموذجًا ناجحًا ومؤثرًا على كافة المستويات.

ويضم الجناح المشارك في معرض الرباط أكثر من 275 مؤلفًا وإصدارًا بـ5 لغات، منها 25 كتابًا جديدًا تعالج أبرز القضايا الفكرية المهمَّة، وتُسهِمُ في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بالإضافة إلى أكثر من 20 إصدارًا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تبرز سماحة الإسلام، وثراء تراثه الفكري والفلسفي، فضلًا عن عدد من الإصدارات الفكرية لأعضاء المجلس ونخبة من المفكرين والباحثين، إلى جانب مجموعة متميِّزة من الكتب المترجمة، وإصدارات مختارة لوزارة التَّسامح والتَّعايش.

وقال سعادة المستشار محمد عبد السَّلام، الأمين العام للمجلس، إن مشاركة المجلس في معرض الرباط الدولي للكتاب تأتي في إطار حرصه على توسيع دوائر الحوار الثقافي والفكري، وتعزيز حضوره الإنساني عالميًّا.

وأكد أن معرض الرباط يمثِّل ملتقًى ثقافيًّا وحضاريًّا جامعًا، ومنصةً لتبادل الأفكار وتعزيز التقارب بين الثقافات، بما يتوافق مع رسالة المجلس في مدِّ جسور الحوار والتفاهم الإنساني، مشيرًا إلى حرص المجلس على تقديم محتوى فكري رصين يُسهم في مواجهة خطاب الكراهية والتطرف، ويعزِّز قيم التعايش والتسامح، ويُبرز الصورة الحضارية للإسلام القائم على الحوار والتَّعايش والاحترام المتبادل.

وقالت سعادة عفراء الصابري، مدير عام وزارة التسامح والتَّعايش، إن التعاون مع مجلس حكماء المسلمين في هذا الحدث الثقافي الدولي يعكس التزام دولة الإمارات بنشر قيم التسامح والتعايش وتعزيزها عالميًّا.

وأكدت أن المشاركة المشتركة تمثِّل منصةً مهمةً لإبراز التجربة الإماراتيَّة الرَّائدة في تحويل القيم الإنسانية إلى واقع عملي يُحتذى، مؤكدةً أن الجناح يجسِّد دور الإمارات العالمي في نشر الوعي وبناء جسور التواصل بين الثقافات.

كما أشادت الصَّابري بالتعاون بين وزارة التسامح والتعايش وحكماء المسلمين في هذا المجال، مؤكِّدة أنَّه يأتي حلقةً ضمن سلسلة طويلة من التَّعاون والشراكة لتعزيز القيم الإنسانية محليًّا وعالميًّا.

وتأتي مشاركة المجلس في معرض الرباط الدولي للكتاب انطلاقًا من رسالته الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتعايش، ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.