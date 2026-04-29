"الحمرية" يتوج ببطولة الشارقة للسباحة

الشارقة في 29 أبريل/ وام/ فاز نادي الحمرية ببطولة الشارقة للسباحة التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي، واحتضن منافساتها مسبح نادي المدام الثقافي الرياضي، وسط مشاركة واسعة ومستوى فني مميز.

وجاء نادي الذيد الثقافي الرياضي في المركز الثاني، تلاه نادي الشارقة الرياضي في المركز الثالث، فيما برز نادي الذيد بتحقيق أربعة كؤوس لأفضل سباح في الفئات السنية المختلفة.

وشهدت البطولة مشاركة 172 سباحاً تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاماً، مثلوا أندية، الحمرية، الذيد، الشارقة، دبا الحصن، البطائح، المدام، ومليحة.

وحققت البطولة أهدافها في اكتشاف المواهب وصقل قدرات السباحين ورفع مستوياتهم الفنية، حيث تابع المنافسات الدكتور محمد بن جرش المدير التنفيذي للنادي.

وتوّج الفائزين جاسم الدوخي رئيس قسم الألعاب الفردية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، إلى جانب الدكتور محمود نسيم مدير النشاط الرياضي بالنادي، وحسان التومي خبير السباحة بإدارة شؤون الرياضة والتطوير.