مدينة إكسبو دبي تدعم 7 مشاريع ريادية

دبي في 29 أبريل / وام / أعلنت مؤسسة مدينة إكسبو دبي، اختيار سبعة مشاريع ريادية من خمس دول لتلقي الدعم ضمن أحدث دورة من برنامج الابتكار العالمي، وذلك في مجالات إدارة النفايات والزراعة والبناء، بهدف تقليل تبعات تغير المناخ.

واستقطبت الدورة الثامنة من البرنامج أكثر من 1,000 طلب مشاركة من 84 دولة، واختارت لجنة تحكيم مستقلة، ضمت ممثلين عن طيران الإمارات وشركة “إنجي” ENGIE، سبعة مشاريع من مصر والمغرب وبيرو والهند ونيجيريا، يمتد أثرها الإيجابي عبر آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية.

وسيحصل كل مشروع على تمويل يصل إلى 100,000 دولار أمريكي، إضافة إلى الإرشاد والدعم الفني وإتاحة فرص التواصل وبناء العلاقات.

وقال يوسف كايرس، المدير التنفيذي لمؤسسة مدينة إكسبو دبي: “يسرنا الإعلان عن أحدث دفعة من المبتكرين العالميين الذين يعملون على ترك بصمة إيجابية دائمة على العالم، يمثل الإقبال الكبير الذي شهدناه دليلاً على زخم الأفكار ووفرتها في مجال التصدي للتحديات المناخية، وهو تحدٍّ ملحّ لا سبيل للتعامل معه إلا بالتعاون والعمل المشترك. وتظهر جميع المشاركات إمكانيات واعدة تشمل مختلف القطاعات، وتشرفنا المساهمة في دعمها ومساعدتها على التوسع والنمو”.

وأضاف: “نحتفي بهذه الدفعة الجديدة من المبتكرين مع احتفالنا بمرور عقدٍ كامل على إعلان إطلاق أول نسخة من برنامج الابتكار العالمي في عام 2016، والتي شكّلت بداية انطلاقتنا تحت مظلة إكسبو لايف. ولا تزال روح العمل المشترك والابتكار من أجل دفع عجلة التقدّم هي جوهر كل ما نقوم به، ونحن عازمون على مواصلة دعم وتطوير الحلول التي تتصدى لأحد أكثر التحديات إلحاحاً عالمياً، ما يؤكد التزامنا بالعمل الهادف وسعينا لضمان مستقبل مستدام للجميع”.

وتضم المشاريع المختارة مشروعاً من المغرب لإنتاج مواد البناء بتقنيات محلية، ومشروعاً من الهند يحوّل القش إلى أعلاف، ومشروعاً مصرياً يطوّر مظلات تبريد مصنوعة من مخلفات المحيطات.

وتوفر مؤسسة مدينة إكسبو دبي منصة للمؤسسات الاجتماعية ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لبناء شراكات هادفة وتبادل الخبرات بشأن حلول الاستدامة المستقبلية، والعمل على ترسيخ هذه الأفكار وتوسيع أثرها.

ومع اختيار المشاريع السبعة الجديدة، يرتفع إجمالي رواد الأعمال الحاصلين على دعم برنامج الابتكار العالمي إلى أكثر من 200 رائد أعمال من 97 دولة، فيما أسهمت المبادرات المدعومة في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم منذ إطلاق البرنامج لأول مرة ضمن إكسبو 2020 دبي تحت اسم “إكسبو لايف”.