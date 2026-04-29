بلدية العين تكرّم شركاءها الاستراتيجيين في حفل "بصمة شريك"

العين في 29 أبريل/ وام/ /كرّمت بلدية مدينة العين شركاءها الاستراتيجيين خلال حفل “بصمة شريك” .

وأكدت فاطمة سالم الشامسي، رئيس قسم التواصل المجتمعي في البلدية، أن تنظيم الحفل يأتي تقديراً لإسهامات الشركاء ودورهم الفاعل في دعم مشاريع ومبادرات البلدية، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة تعاون مستمر وشراكات مثمرة مع مختلف الجهات.

وأوضحت أن البلدية استعرضت خلال الحفل أبرز منجزاتها لعام 2025، والتي تحققت بالتعاون مع السكان والشركاء، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لزيارات مجالس الأحياء السكنية والملتقيات المجتمعية بنسبة إنجاز بلغت 100%، وبمستوى رضا وصل إلى 98%.

وسلّط الحفل الضوء على عدد من المشاريع التطويرية التي جاءت استجابة لاحتياجات ومقترحات المجتمع، وتحولت إلى مبادرات ومشاريع ملموسة على أرض الواقع.

كما استعرضت البلدية جهودها في تنفيذ الحملات التوعوية والمجتمعية، من أبرزها حملة “العين تستاهل”، التي هدفت إلى ترسيخ السلوك الحضاري وتعزيز المسؤولية المجتمعية، بما يعكس الهوية الجمالية والحضرية للمدينة.