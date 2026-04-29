انطلاق المحطة الثانية لمبادرة "تنبض بهلها" في زاخر

أبوظبي في 29 أبريل/ وام/ تستعد دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، لإطلاق المحطة الثانية من مبادرة «تنبض بهلها» في منطقة زاخر بمدينة العين، من 1 إلى 3 مايو، ضمن جهودها المستمرة لتفعيل الأحياء السكنية وتحويلها إلى منصات حيوية تعزز التفاعل والمشاركة المجتمعية.

وتأتي محطة زاخر لتواصل المبادرة دورها في تمكين الأطفال والشباب في مجال ريادة الأعمال، عبر إتاحة الفرصة لهم لتجربة إدارة مشاريعهم الخاصة ضمن بيئة داعمة يقودون فيها أفكارهم بأنفسهم بدعم من أسرهم ومجتمعهم، بما يعزز مهاراتهم العملية وثقتهم بقدراتهم، وينمّي روح المبادرة لديهم، بما يسهم في تعزيز الترابط بين السكان، وترسيخ روح الانتماء، وتحويل الأحياء إلى بيئات محفّزة للتواصل والتعاون.

وتوفر الفعالية منصة مجتمعية متكاملة تمكّن المشاركين من استكشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم، حيث تتضمن منصتين رئيسيتين: «من بيتنا» المخصصة للأطفال من 3 إلى 8 سنوات لعرض وبيع منتجاتهم وإبداعاتهم بدعم أسرهم، و«الروّاد» التي تفتح المجال للشباب من 9 إلى 21 عاماً لإدارة مشاريعهم الناشئة وتقديم خدماتهم، إلى جانب ورش عمل متخصصة في ريادة الأعمال والمهارات الحياتية والابتكار.

وأكد سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة والتمكين الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن محطة زاخر تمثل امتداداً لأهداف المبادرة في تمكين المجتمع،وقال إنه من خلال «تنبض بهلها» نحرص على تفعيل الأحياء السكنية لتكون مساحات نابضة بالحياة، تعزز التفاعل بين السكان، وتمنح الأطفال والشباب فرصة حقيقية لتمكين ريادة الأعمال. محطة زاخر تعكس التزامنا بتوسيع نطاق الأثر المجتمعي، وترسيخ مفهوم أن كل منصة هي مساحة للتواصل والإبداع والترابط المجتمعي".

وأضاف : "المبادرة تسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً من خلال إشراك الأسرة والمجتمع المحلي كشركاء فاعلين، وتوفير مساحة داعمة تحوّل أفكار الشباب إلى مشاريع واقعية، بما يعزز جودة الحياة وتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع".

وأكدت فاطمة عبدالرحمن الحوسني، مدير إدارة التلاحم المجتمعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن محطة زاخر تمثل فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية، قائلة: "نواصل من خلال هذه المحطات بناء مساحات مجتمعية تجمع الأفراد وتقرّب بينهم، حيث لمسنا الدور الكبير لهذه المبادرة في تعزيز العلاقات بين الأسر، ومنح الشباب شعوراً بالمسؤولية والانتماء، وفي زاخر، نسعى إلى توسيع هذا الأثر والوصول إلى شريحة أكبر من المجتمع".

وأضافت أن المبادرة تبرز جهود القطاع الاجتماعي في خلق مساحات تفاعلية بين أفراد المجتمع داخل الأحياء السكنية، وتؤكد تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والشركاء في دعم جودة الحياة وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة.

وتنظم المبادرة بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم دائرة البلديات والنقل من خلال مركز التواجد البلدي، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ، ودائرة التنمية الاقتصادية، وصندوق خليفة، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات، في إطار تكامل الجهود لدعم الأثر المجتمعي وتعزيز دور الحي كمحور رئيسي في التنمية.