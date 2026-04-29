فحص 2438 عينة غذائية في مختبر الأغذية بعجمان خلال الربع الأول

عجمان في 29 أبريل /وام/أعلنت دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، عن فحص 2438 عينة غذائية في مختبر الأغذية بالدائرة خلال الربع الأول من عام 2026، بنسبة مطابقة بلغت 93% .

وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن النتائج تعكس فاعلية المنظومة الرقابية في الإمارة، وجهودها المستمرة في تعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المجتمع، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مبينًا أن مختبر الأغذية يعتمد على تقنيات تحليلية متقدمة مثل أجهزة PCR وتقنيات تحليل الحمض النووي، إضافة إلى GC وHPLC، ما يتيح إجراء الفحوصات بدقة عالية وإصدار النتائج خلال ساعات مقارنة بالطرق التقليدية.

وأضاف أن نتائج الفحوصات تعكس مستوى عالٍ من الالتزام بمعايير السلامة الغذائية، في إطار منظومة رقابية تعتمد على أحدث التقنيات المخبرية.

وأوضحت مكية غلوم، مدير إدارة المختبرات المركزية بالدائرة، أن المختبر يواصل تطوير إمكاناته الفنية والتقنية، بما يضمن دقة وسرعة نتائج الفحوصات، مشيرًا إلى أن نظام إدارة المختبرات الموحد "فاحص" أسهم في تسريع الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية وإتاحة تقديم الطلبات وتتبعها وإصدار التقارير إلكترونيًا، بما يعزز التكامل الرقمي بين العمليات المختبرية والرقابية.