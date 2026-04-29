اقتصادية الشارقة تشارك في" اصنع في الإمارات"

الشارقة في 29 أبريل / وام / تشارك دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى جانب مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “روّاد” التابعة لها في الدورة الجديدة من منتدى اصنع في الإمارات الذي سينطلق مطلع الأسبوع المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض .

و أكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن مشاركة الدائرة في المنتدى تعكس التزامها المتواصل بدعم التنمية الصناعية وتهيئة البيئة المناسبة لنمو الأعمال مشيراً إلى أن المنتدى يمثل منصة وطنية مهمة تجمع المستثمرين ورواد الأعمال وصناع القرار تحت مظلة واحدة لاستكشاف فرص التصنيع والاستثمار.

وقال :نحرص من خلال مشاركتنا في منتدى اصنع في الإمارات على تقديم مبادرات عملية ومحفزة تسهم في تسريع انطلاق المشاريع الصناعية الجديدة وتدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والإنتاج كما نؤمن بأن تمكين المستثمرين وتسهيل الإجراءات يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في إمارة الشارقة.

وأضاف أن الدائرة تطرح خلال أيام المنتدى مبادرة خاصة تتيح للمستثمرين ورواد الأعمال فرصة استثنائية للاستفادة من إصدار رخصة صناعية فورية بقيمة 1000 درهم فقط تشمل جميع الأنشطة الصناعية المسموح بها في الإمارة على أن تكون هذه المبادرة متاحة حصرياً طوال فترة إقامة المعرض وتهدف اقتصادية الشارقة من خلال هذه المشاركة إلى بناء جسور تواصل مباشرة مع نخبة من كبار المصنعين والشركات العالمية المتواجدة في المنتدى لعقد شراكات تساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى المصانع المحلية بما يضمن رفع جودة المنتج الذي يحمل علامة "صنع في الامارات" ويعزز من تواجده في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدائرة المستمرة لتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمارات الصناعية بما يسهم في استقطاب المزيد من المشاريع النوعية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال مؤكدا أن تسهيل رحلة المستثمر بدءاً من استخراج الرخصة وصولاً إلى تصدير المنتج يمثل أولوية قصوى تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في بناء اقتصاد قوي و متنوع ومستدام.

وتستعرض مؤسسة ”روّاد” خلال مشاركتهما في المنتدى مجموعة من الخدمات والمبادرات الداعمة للمشاريع الصناعية والريادية إلى جانب البرامج التمويلية والاستشارية والحلول التطويرية التي تسهم في نمو واستدامة المشاريع الوطنية.

