معرض عيد الأضحى ينطلق 20 مايو في أكسبو الشارقة

الشارقة في 29 ابريل / وام /يطلق مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 20 إلى 30 من مايو المقبل فعاليات النسخة السادسة من "معرض عيد الأضحى 2026" بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية .

و يجمع المعرض بين العروض التجارية الكبرى والأنشطة الترفيهية كما يعكس التزام مركز إكسبو الشارقة بتنظيم فعاليات ذات أثر اقتصادي ملموس تسهم في تنشيط الحركة التجارية المحلية وتعزيز مبيعات قطاع التجزئة عبر توفير منصة عرض مثالية تتيح للشركات فرصة الوصول المباشر إلى المستهلكين.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن إطلاق النسخة الجديدة للمعرض يأتي في إطار الأجندة المتكاملة التي يعتمدها المركز لتنشيط الموسم التسويقي للنصف الأول من العام بما يعزّز التكامل مع منظومة المعارض الترويجية التي تشهدها إمارة الشارقة على مدار العام ويرسّخ مكانة المركز وجهةً موسميةً ثابتة في أجندة العائلات وعشاق التسوق على المستويين المحلي والإقليمي لافتاً إلى أن المعرض من خلال التكامل بين الجانب التجاري والبُعد العائلي يسهم في تعزيز الترابط المجتمعي في عام الأسرة وفي أجواء احتفالية تجعل الحدث يمثل امتداداً طبيعياً للعيد في الشارقة.

وأشار المدفع إلى أن معرض عيد الأضحى يمثل استجابةً للنجاحات المتتالية التي حقّقتها الدورات السابقة مع حرص المركز على رفع الطاقة الاستيعابية للمساحات المخصصة للعارضين وتنويع فئات المنتجات المشاركة بما يلبي كافة احتياجات الأسرة بمختلف أفرادها موضحا أن "إكسبو الشارقة" يضع في مقدّمة أولوياته ضمان توفير بيئة تسويقية مريحة تستند إلى منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على فرق عمل متخصصة وحلول لوجستية متطوّرة تضمن للعارضين التركيز على نشاطهم التجاري وتحقيق نتائج ملموسة من مشاركتهم.

بتل