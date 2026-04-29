أجرة الشارقة تنقل أكثر من مليوني راكب في الربع الأول

الشارقة في 29 أبريل / وام / قالت أجرة الشارقة إنها نقلت أكثر من 2.11 مليون راكب خلال الربع الأول من 2026 بمتوسط يومي بلغ نحو 23.54 ألف راكب .

وقال خالد الكندي المدير العام لأجرة الشارقة إن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس كفاءة المنظومة التشغيلية لأجرة الشارقة ونجاح جهودنا في تعزيز التحول نحو القنوات الرقمية التي أصبحت ركيزة أساسية في تحسين كفاءة الخدمة وإدارة الطلب.

وأضاف الكندي : نواصل العمل على تطوير شبكة خدماتنا من خلال تحسين توزيع الأسطول ورفع الكفاءة التشغيلية والتوسع في تبنّي الحلول الذكية والمستدامة بما في ذلك تعزيز استخدام المركبات الصديقة للبيئة وتقديم خدمات نقل أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المتعاملين.

وأكد الكندي أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم رؤية الشارقة في بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة وتواكب النمو العمراني والاقتصادي في الإمارة وترسّخ مكانتها كوجهة رائدة في الخدمات الذكية.

بتل