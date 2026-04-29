نادي العين للسيدات يعلن تنظيم بطولة "اللياقة البدنية"

العين في 29 أبريل/ وام/ أعلن نادي العين للسيدات، تنظيم بطولة اللياقة البدنية يوم 17 مايو المقبل للفئات من عمر 15 إلى 45 عاما، واعتماد تنظيم النسخة الثانية من بطولة كرة القدم النسائية 2026.

وقال النادي إن بطولة اللياقة البدنية للسيدات مستوحاة من بطولات عالمية، وتقام لأول مرة في مدينة العين، من خلال سباق يجمع بين القوة والتحمل والسرعة، لمعايشة تجربة احترافية متكاملة بتحدٍ كبير بين المشاركات.

وتوجهت نورة العامري مديرة النادي، بالشكر والتقدير إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، على دعمها المستمر للأنشطة والفعاليات والبرامج التي يتبناها النادي، لنشر ثقافة الرياضة النسائية، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز قدرات المرأة في المجال الرياضي، والارتقاء بمهاراتها، بما يواكب أهداف عام الأسرة 2026.

وأشارت إلى أن النادي يضع ضمن أولوياته تقديم مبادرات جديدة لمنتسباته خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية، وفق آليات احترافية، بما يتناسب مع طبيعة المرأة وتطلعاتها، موضحة أن النادي يضع ضمن أولوياته الفترة الصيفية المقبلة، وما تمثله من أهمية لاستثمارها في تطوير المهارات.