ختام بطولة "سباق المواهب" بمشاركة 200 درّاج

دبي في 29 أبريل /وام/ اختتمت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، منافسات بطولة اكتشاف المواهب 2026، التي أقيمت في دبي، بمشاركة أكثر من 200 دراج.

وأقيمت البطولة، أمس، بحضور سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وسعادة المهندس منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وسعادة الدكتور ياسر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: "إن البطولات تجسد رؤية دولة الإمارات في الاستثمار بالمواهب الرياضية، من خلال اكتشافها مبكرًا وتوفير البيئة المناسبة لتطويرها، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات".

وأضاف: "نحرص، من خلال لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، وبالتعاون مع الاتحادات والجهات الرياضية، على دعم البرامج النوعية التي تمنح الشباب الفرصة لإبراز قدراتهم، والانضمام إلى منظومة رياضية متكاملة".

وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير قاعدة رياضة الدراجات في الدولة، من خلال توفير منصة تنافسية تركز على اكتشاف المواهب وصقلها، بما يتماشى مع توجهات تطوير الرياضة على المدى الطويل.

وتم تتويج الفائزين بالميداليات والجوائز التقديرية، إلى جانب اختيار عدد من الدراجين المتميزين للانضمام إلى برامج رعاية وتطوير المواهب، دعمًا لمسيرتهم نحو الاحتراف.