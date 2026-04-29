23 لاعباً في قائمة منتخب الناشئين استعداداً لنهائيات كأس آسيا

دبي في 29 أبريل/وام/استهل منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاماً، في منطقة جبل علي بدبي، المرحلة الأخيرة من برنامج إعداده، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، من 5 إلى 22 مايو 2026.

ويخوض المنتخب منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، واليمن، وفيتنام.

وضمت قائمة المنتخب، التي اختارها المدرب الوطني ماجد سالم، 23 لاعباً .

ويخوض المنتخب مباراة ودية مساء غد الخميس أمام منتخب طاجيكستان، على ملعب جبل علي، ضمن برنامج الإعداد للبطولة القارية.