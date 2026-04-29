مدينة الشارقة للإعلام ومنصة "زينة" تعززان الحلول المالية الرقمية للشركات

الشارقة في 29 أبريل/وام/ وقّعت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) اليوم شراكة استراتيجية مع منصة زينة المتخصصة في حلول المدفوعات الرقمية وذلك في خطوة تهدف إلى تمكين الشركات العاملة ضمن منظومة شمس من الوصول إلى حلول مالية مبتكرة وسريعة وآمنة تدعم نمو أعمالها وتعزز كفاءتها التشغيلية.

تأتي هذه الشراكة في إطار التزام (شمس) المستمر بتطوير بيئة أعمال متكاملة تدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير خدمات نوعية تسهم في تسريع التحول الرقمي وتعزز من تنافسية الشركات في السوق إلى جانب دعم توجه دولة الإمارات نحو اقتصاد غير نقدي.

وقال راشد ساحوه مدير إدارة العمليات في مدينة الشارقة للإعلام (شمس) إن هذه الشراكة مع منصة زينة تعكس التزامنا المستمر بتوفير بيئة أعمال متكاملة تدعم نمو الشركات وتواكب التحولات الرقمية المتسارعة وأكد الحرص على تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى حلول مالية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءتهم التشغيلية وتبسيط معاملاتهم اليومية.

وأضاف أنه من خلال هذا التعاون نهدف إلى تقديم قيمة حقيقية لعملائنا والمساهمة في دعم توجه دولة الإمارات نحو اقتصاد رقمي متكامل.

من جانبه قال توماس روبيريو مدير الشراكات في منصة زينة إن الشراكة مع مدينة الشارقة للإعلام (شمس) التي تعتبر إحدى أبرز الجهات الداعمة لريادة الأعمال والابتكار في المنطقة تعد محطة مهمة في مسيرة زيّنة نحو توسيع حلولها في مجال المدفوعات الرقمية عبر الإمارات السبع وباعتبارها منصة مدفوعات إماراتية مرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تلتزم زيّنة بتقديم تجارب مالية آمنة وسلسة تمكّن الشركات من إدارة عمليات الدفع بكفاءة أعلى ونتطلع إلى دعم منظومة ( شمس ) بحلول دفع مرنة تُبسّط العمليات وتعزز التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب هذه الشراكة ستوفر منصة زينة حلول دفع رقمية متقدمة تتيح للشركات إرسال واستلام وإدارة المدفوعات بسهولة عبر تطبيقات ذكية مصممة لتلبية احتياجات الاستخدام اليومي مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتبسيط العمليات المالية.

وتؤكد هذه الشراكة حرص مدينة الشارقة للإعلام (شمس) على بناء منظومة متكاملة من الشراكات الاستراتيجية مع شركات رائدة في مختلف القطاعات بما يسهم في دعم نمو الأعمال وتعزيز مكانة الشارقة مركزا إقليميا للابتكار والإبداع في قطاع الإعلام وريادة الأعمال.