الفريق التنسيقي لـ "برنامج الشارقة إمارة صحية" يعقد اجتماعه الـ2

الشارقة في 29 أبريل /وام/ عقدت القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم الاجتماع الثاني للفريق التنسيقي لبرنامج "الشارقة إمارة صحية" برئاسة العميد الدكتور علي أحمد بو الزود المدير العام للإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة وحضور أعضاء الفريق.

استعرض الاجتماع متطلبات معيار الجاهزية للطوارئ والاستجابة لها إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين أعضاء الفريق بما يسهم في رفع كفاءة الاستعداد وتوحيد الجهود تحقيقاً لمتطلبات برنامج المدن الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وأكد بو الزود أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المشاركة وضرورة الالتزام بتوفير البيانات والوثائق الداعمة بما يعزز من مكانة إمارة الشارقة بوصفها نموذجا متقدما في مجالات الصحة وجودة الحياة.

و أشار إلى أهمية تعيين منسقين من الجهات المعنية وتنفيذ ورش عمل تعريفية لدعم فرق العمل بما يسهم في توضيح المتطلبات وتسريع وتيرة الإنجاز وترسيخ استدامة العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية.