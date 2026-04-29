70 مشروعا تعليميا لـ "خيرية الشارقة"حول العالم خلال الربع الأول

الشارقة في 29 أبريل /وام/ نفذت جمعية الشارقة الخيرية مجموعة من مشروعات التعليم خلال الربع الأول من العام الجاري شملت إنشاء 64 فصلاً دراسياً و6 مدارس نظامية في عدد من الدول بتكلفة إجمالية بلغت 5.7 مليون درهم وذلك في إطار مساعيها الإنسانية نحو توفير مشاريع خيرية خدمية في المناطق الأكثر احتياجا.

وقال محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية إن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الجمعية على توفير بيئة تعليمية متكاملة تساعد الطلاب على تلقي التعليم الأساسي إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومتمكن علمياً وأخلاقيا موضحا أن الفصول والمدارس التي تم إنشاؤها توزعت بواقع 14 فصلا في جمهورية بنين إلى جانب 8 فصول ومدرستين في بنجلاديش و8 فصول في سيراليون ومثلها في موريتانيا و7 في الفلبين و6 فصول في غانا و5 في بوركينافسو و4 في أندونيسيا و3 فصول في النيجر وفصل وحيد في السنغال ومثله في مالي إلى جانب مدرستين في طاجكيستان ومدرسة للفتيات في مصر.

وأشار إلى أن هذه المشروعات ستوفر مقاعد دراسية لآلاف الطلاب وتتيح لهم فرصة التعلم في بيئة مناسبة خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التعليمية مؤكداً أن جزءاً كبيراً من هذه الفصول خُصص لدعم برامج تحفيظ القرآن الكريم وتعليم التجويد والعلوم الشرعية.