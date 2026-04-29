الاتحاد الأوروبي يعزز أمن الفضاء مع تصاعد الازدحام والتشويش المداري

بروكسل في 29 أبريل /وام/ كثف الاتحاد الأوروبي جهوده لتعزيز أمن الفضاء في ظل تزايد حوادث التشويش على إشارات الأقمار الصناعية وارتفاع مستويات الازدحام في المدار مع تنامي اعتماد أوروبا على البنية التحتية والخدمات القائمة على الفضاء.

وباتت قطاعات حيوية في الاقتصاد الأوروبي، تشمل الملاحة والطاقة والاستجابة للكوارث والتنسيق الدفاعي، تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والخدمات الفضائية، ما يزيد في المقابل من مخاطر التعطل الناتج عن الحطام الفضائي أو التدخلات العدائية أو تعطل الشبكات الأرضية خلال الأزمات.

وفي هذا السياق، تبنت (وكالة الاتحاد الأوروبي لبرنامج الفضاء) نهجاً متعدد المستويات يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل حماية الأصول الفضائية، وتأمين الإشارات، وضمان استمرارية الخدمات.

وأضحى تنظيم حركة المرور الفضائي أولوية متقدمة في السياسات الأوروبية مع وجود أكثر من مليون قطعة حطام تدور حول الأرض، إلى جانب توقع إطلاق عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية الجديدة خلال العقد المقبل.

ويزيد هذا الواقع من احتمالات الاصطدامات التي قد تؤدي إلى تعطيل خدمات الملاحة ورصد الأرض ولهذا الغرض، يتولى نظام الاتحاد الأوروبي للمراقبة والتتبع الفضائي رصد الأجسام المدارية عبر شبكة من المستشعرات الأرضية لدعم تفادي الاصطدامات وحماية برامج رئيسية مثل "غاليليو" و"كوبرنيكوس".

ويمثل ضمان سلامة الإشارات المرسلة من الأقمار الصناعية المحور الثاني، في ظل تزايد عمليات التشويش والتضليل التي تستهدف أنظمة الملاحة العالمية.

وتبرز خطورة هذه التهديدات في قطاعات الطيران والنقل البحري في ظل اعتماد الأنظمة الحديثة بشكل متزايد على بيانات الموقع الدقيقة.

ويستند الرد الأوروبي إلى خدمة "غاليليو" للمصادقة على رسائل الملاحة المفتوحة، التي تتيح للمستخدمين التحقق من صحة بيانات التموضع وكشف أي تلاعب بها من خلال توقيع رقمي مدمج في الإشارة.

ويركز المحور الثالث على استمرار الخدمات في البيئات المضطربة، حيث قد تؤدي الكوارث الطبيعية أو الهجمات السيبرانية أو العمل في المناطق النائية إلى تعطيل الشبكات الأرضية.

وفي مثل هذه الحالات، توفر مبادرة الاتصالات الحكومية عبر الأقمار الصناعية التابعة للاتحاد الأوروبي خدمات اتصالات آمنة ومرنة للمستخدمين الحكوميين المعتمدين عند تعطل الأنظمة التقليدية.

وتجمع المبادرة القدرات الحكومية والتجارية عبر مركز موحد يتيح استخدامها في إدارة الأزمات والمراقبة وحماية البنية التحتية الحيوية.

وتعكس هذه المحاور الثلاثة تحولاً أعمق في رؤية أوروبا للفضاء، باعتباره مجالاً استراتيجياً وبنية تحتية حيوية تتطلب الحماية من المخاطر المادية والسيبرانية على حد سواء.

ومع تصاعد المنافسة الجيوسياسية، وتوسع الكوكبات الفضائية، واستمرار التحديات التنظيمية، يواجه الاتحاد الأوروبي مهمة مواءمة الحوكمة والاستثمارات والقدرات التشغيلية مع حجم المخاطر المتنامية، بما يعزز المرونة والتنسيق والاستقلالية الأوروبية في الفضاء.