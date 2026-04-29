شرطة الشارقة تطلق فريقاً استباقياً لتعزيز الامتثال لنظام السلامة والصحة المهنية

الشارقة في 29 أبريل/وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلةً بالإدارة العامة للوقاية والسلامة فريقا استباقيا متخصصا لتسجيل الشركات وتدريب كوادرها على نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية بما يسهم في رفع مستوى الامتثال المؤسسي وتطوير كفاءة الممارسات الوقائية في مختلف القطاعات في خطوة تعكس نهجها الاستباقي في ترسيخ منظومة الوقاية وتعزيز استدامة بيئات العمل.

وأكد العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة العامة للوقاية والسلامة أن تشكيل الفريق يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف الانتقال من المعالجة إلى الاستباق عبر إرشاد الشركات للالتزام بالاشتراطات المعتمدة وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع المخاطر المهنية وفق منهجيات علمية تطبيقية حديثة تدعم استمرارية الأعمال وتحافظ على سلامة العاملين إذ يتولى الفريق تنفيذ زيارات ميدانية لتسجيل الشركات غير المسجلة وتقديم حزمة متكاملة من البرامج التدريبية المتخصصة والاستشارات الفنية التي تركز على رفع مستوى الوعي بأفضل معايير السلامة والصحة المهنية لتطبيقها بكفاءة بما ينعكس إيجاباً على تقليل الحوادث المهنية وتعزيز بيئة عمل آمنة.

و أوضح العقيد جاسم بن طليعة مدير إدارة الاعتماد والتدريب بشرطة الشارقة أن هذه المبادرة تمثل إحدى الركائز الداعمة لتعزيز منظومة الأمن الوقائي وترسيخ ثقافة السلامة بوصفها مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية مشيراً إلى أن الاستثمار في الوقاية يعد استثماراً في الإنسان ومحوراً أساساً في تحقيق جودة الحياة في المجتمع.

ودعا جميع المؤسسات والشركات إلى التفاعل الإيجابي مع الفريق الاستباقي والاستفادة من خدماته بما يسهم في تحقيق الامتثال الكامل للأنظمة المعتمدة وينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة الشارقة الرامية إلى ترسيخ منظومة السلامة المهنية وحماية الموارد البشرية.