مجلس إدارة "نقل عجمان" يناقش نتائج الأداء المالي والمؤسسي لعام 2025

عجمان في 30 أبريل /وام/ ناقش مجلس إدارة هيئة النقل في عجمان خلال اجتماعه برئاسة سعادة أحمد إبراهيم الغملاسي، نائب رئيس مجلس الإدارة، نتائج الأداء المالي والمؤسسي لعام 2025، وما تحقق من مستهدفات في مختلف قطاعات الهيئة، بجانب مناقشة الخطط التطويرية المرتبطة بالاستثمارات والمشاريع المستقبلية، بما يعزز كفاءة منظومة النقل ويدعم استدامة الخدمات في إمارة عجمان.

حضر الاجتماع ، الذي عقد في المقر الرئيسي للهيئة بمنطقة الجرف، أعضاء المجلس، وسعادة عمر محمد لوتاه مدير عام الهيئة، والمديرون التنفيذيون.

واطّلع المجلس على أبرز المخرجات التشغيلية والإستراتيجية التي عكست تقدماً في الأداء العام، إضافة إلى المبادرات التي نفذتها الهيئة خلال العام، والهادفة إلى تطوير تجربة المتعاملين، وتعزيز جودة الخدمات، ودعم توجهات الإمارة في تحسين جودة الحياة.

وأكد سعادة أحمد إبراهيم الغملاسي ، في ختام الاجتماع، أهمية مواصلة البناء على النتائج المتحققة، وتكثيف الجهود لتطوير المشاريع والمبادرات النوعية، بما يواكب تطلعات حكومة عجمان ورؤية عجمان 2030، مثمناً جهود فرق العمل ودورهم في دعم مسيرة التطوير والتميز المؤسسي.