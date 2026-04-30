"بروج" تحقق صافي أرباح بقيمة 573 مليون درهم خلال الربع الأول

أبوظبي في 30 أبريل/ وام/ أعلنت شركة "بروج بي إل سي"، عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2026، حيث حققت إيرادات بقيمة 4.41 مليار درهم "1.2 مليار دولار"، وأرباحاً معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.26 مليار درهم "343 مليون دولار"، وصافي أرباح بلغ 573 مليون درهم "156 مليون دولار"، وذلك رغم التطورات الإقليمية الحالية والتحديات اللوجستية.

وجاءت نتائج "بروج" مدعومة بأداء تشغيلي قوي، حيث أنتجت الشركة 1.21 مليون طن، ما يعادل 98% من الطاقة الإنتاجية الاسمية.

وعلى الرغم من التطورات التي أثّرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز، قامت "بروج" بتوجيه 61% من إنتاج شهر مارس بنجاح عبر مسارات لوجستية بديلة.

كما شهدت الأسعار نموّا قويا بنسبة 62% خلال شهر مارس، مدفوعة بنقص عالمي في إمدادات منتجات البولي أوليفين، واستمر هذا الارتفاع خلال شهر أبريل، ما يدعم التوقعات الإيجابية لأداء الشركة للعام بأكمله.

وثمن هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج بي إل سي"، الجهود الاستثنائية التي قدّمها فريق عمل الشركة، والتي جسّدت أعلى مستويات الاحترافية والالتزام في مواجهة التحديات الكبيرة التي شهدتها المنطقة.

وأضاف أن "بروج" حققت أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بكفاءة الأداء، والتميّز التشغيلي، والانضباط المستمر في إدارة التكاليف، كما أثبتت خطط استمرارية الأعمال لدينا فاعليتها وكفاءتها ، مشيرا إلى أنه مع ظهور مؤشرات إيجابية على تعافي الأسعار عالمياً وتحسّن ظروف السوق، تتميز "بروج" بمكانة فريدة لتحويل الفرص إلى نمو في الأرباح، وضمان استمرارية الإمدادات للعملاء، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين".

وخلال الربع الأول، سجّلت "بروج بي إل سي" حجم إنتاج بلغ 1.21 مليون طن، مع معدل تشغيل وصل إلى 98% من الطاقة الإنتاجية الاستيعابية، مما يؤكد صلابة العمليات التشغيلية للشركة، فيما تمّ تخزين الفائض من الإنتاج تمهيداً لتوزيعه خلال الأشهر القادمة، بالاعتماد على إدارة فعّالة للمخزون وحلول لوجستية بديلة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة للعاملين وحماية الأصول.

ويجسّد أداء "بروج بي إل سي" خلال الربع الأول من عام 2026 قوة نموذج أعمالها وصلابة منصتها التجارية واللوجستية، مدعوماً بتخطيط فعّال لاستمرارية الأعمال وتنسيق وثيق مع الشركاء والجهات المعنية والسلطات المحلية.

وحققت "بروج" إيرادات قوية بلغت 4.41 مليار درهم "1.2 مليار دولار" خلال الربع الأول، حيث قامت بتفعيل مسارات توزيع بديلة نتيجة الاضطرابات في مضيق هرمز، مع استيعاب ارتفاع تكاليف الشحن ضمن إستراتيجيتها التسعيرية.

وساهمت الاستجابة السريعة لخطط استمرارية الأعمال في دعم الإمدادات وتعزيز علاقات الشركة مع عملائها خلال فترة الاضطرابات.

ووافق مساهمو "بروج بي إل سي" على توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 4.85 مليار درهم (1.32 مليار دولار) عن السنة المالية 2025 "16.2 فلس للسهم"، وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عُقد في 7 أبريل 2026.

ومن المتوقع أن تحافظ "بروج الدولية" على هذا المستوى من التوزيعات حتى عام 2030 على الأقل، وذلك رهناً بموافقة المساهمين.

ويبلغ إجمالي توزيعات الأرباح النهائية لعام 2025 التي وافق عليها المساهمون، 2.42 مليار درهم (658 مليون دولار)،"8.1 فلس للسهم"، وسيتمّ دفعها في أو حوالي 5 مايو 2026 أو قريباً من هذا التاريخ، للمساهمين المسجلين حتى يوم 17 أبريل 2026.

وبموجب اتفاقية تم إبرامها مؤخراً مع "أدنوك" و"أو إم في" ، حصلت "بروج بي إل سي" على حقوق تشغيل مشروع "بروج 4" الضخم وتسويق منتجاته، بدون الحاجة إلى دفع أي تكاليف رأسمالية مسبقة، ومن المتوقع أن يحقق المشروع صافي أرباح تراكمية بقيمة 1.47 مليار درهم "400 مليون دولار" على مدار السنوات الثلاث المقبلة، ما يعادل نمواً سنوياً في أرباح "بروج بي إل سي" يقارب 10% بعد الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة، وتخضع النتائج المالية لعوامل السوق والعمليات التشغيلية والعوامل التنظيمية.

كما حقّقت "بروج بي إل سي" قيمة مضافة بلغت 525 مليون درهم "143 مليون دولار" خلال الربع الأول من 2026، من خلال برنامجها للتحول الرقمي والتكنولوجيا المعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إحراز تقدم في مبادرة الطباعة ثلاثية الأبعاد والمستودع الرقمي، حيث قامت الشركة بتصنيع قطع غيار أساسية عند الطلب، مما ساهم في تقليص أوقات التسليم وخفض تكاليف التخزين.