غرفة عجمان وقنصلية كينيا تبحثان التعاون الاقتصادي والتجاري

عجمان في 30 أبريل/ وام/ بحث سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وسعادة جاين تورويتش القنصل العام لجمهورية كينيا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة، ودعم فرص الشراكات الثنائية أمام مجتمع الأعمال في البلدين.

حضر اللقاء الذي عقد في مقر غرفة عجمان، فاطمة يعقوب العوضي رئيس قسم جذب الاستثمارات في الغرفة، ولورانس ليلي الملحق التجاري بقنصلية كينيا.

وأكد سعادة سالم السويدي، أهمية اللقاء في تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستفادة من الإمكانيات الواعدة والفرص الاستثمارية التي تمتلكها البلدين، وخاصة في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا، وفتح آفاق أوسع للوصول إلى أسواق منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

وقدمت غرفة عجمان عرضاً حول أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة عجمان، حيث تم تسليط الضوء على المقومات الاقتصادية التنافسية التي تتمتع بها الإمارة وفي مقدمتها موقعها الجغرافي وتطور البنية التحتية والخدمات اللوجستية وسهولة ممارسة الأعمال.

كما استعرضت الغرفة النمو المتسارع في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة، والبناء والتشييد، والتجارة، والعقارات، والتعليم، والصحة، والضيافة، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الداعمة لمسيرة التنويع الاقتصادي.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق لعقد عقد لقاءات ثنائية بين الشركات لتعزيز فرص الشراكات المباشرة، والمشاركة في المعارض والمنتديات الاستثمارية لاستكشاف الفرص وبناء علاقات اقتصادية، وضرورة تسهيل تنظيم الوفود التجارية.

من جانبها قدمت سعادة جاين تورويتش، نبذة حول أبرز المقومات الاقتصادية في جمهورية كينيا، موضحة أن قطاعات الزراعة والتصنيع والسياحة من الركائز الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي للدولة، كما وجهت الدعوة لحضور ومشاركة غرفة عجمان في معرض gulf" food" القادم في كينيا.

وأكد اللقاء ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري وتحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية والخدمات اللوجستية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي ختام اللقاء، تبادل سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وسعادة جاين تورويتش القنصل العام لجمهورية كينيا، الدروع التذكارية.