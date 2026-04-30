ارتفاع الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار بالمنشآت في كوريا خلال مارس

سيئول في 30 أبريل/ وام/ أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم "الخميس"، أن الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في المنشآت في جمهورية كوريا، قد ارتفعت جميعا خلال شهر مارس مقارنة بالشهر السابق، وهذه هي المرة الأولى منذ سبتمبر الماضي التي تسجل فيها المؤشرات الثلاثة نموا على أساس شهري.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، عن وزارة البيانات والإحصاء، أن الإنتاج الصناعي ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.3% الشهر الماضي، مسجلا ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت البيانات، ارتفاع الناتج في قطاع التعدين والتصنيع، وهو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، مدفوعا بالأداء القوي في قطاعات السيارات ومعدات النقل الأخرى والآلات، مشيرة إلى انخفاض إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر السابق.

وقالت الوزارة إن مبيعات التجزئة، وهي مؤشر للإنفاق الخاص، ارتفعت بنسبة 1.8% خلال الفترة المذكورة ،كما ارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 1.5% على أساس شهري، مدعوما بزيادة الإنفاق على معدات النقل، التي قفزت بنسبة 5.2%.

