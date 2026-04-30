اختتام الدفعة الأولى من برنامج "أثر" لتمكين الطلبة وحديثي التخرج في جامعة خليفة

أبوظبي في 30 أبريل/ وام/ اختتمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، النسخة الأولى من برنامج "أثر"، وهو مبادرة إرشادية متميزة يقودها خريجو الجامعة، حيث أتم المشاركون أنشطتهم خلال البرنامج الذي استمر ستة أشهر، تم التركيز فيها على تشكيل الجيل القادم من المتخصصين وسد الفجوة بين التعلم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل الفعلي، فيما أطلق برنامج "أثر" بهدف تقديم إرشاد قيم للطلبة والخريجين الجدد من خريجي الجامعة ذوي الخبرة.

وكجزء من جهود الجامعة الأوسع لدعم تطوير الطلبة وتعزيز تواصل الخريجين، قام المشاركون بالدفعة الأولى من البرنامج بتأسيس 59 علاقة إرشاد نشطة، حيث تم إقران 31 خريجًا مرشدًا مع 47 طالبا في المراحل النهائية و12 خريجا حديثا.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، إن برنامج "أثر" رسخ مكانته بقوة كبرنامج رائد في الجامعة بعد نجاح دفعته الأولى، حيث يشكل دليلًا على التفاني الذي أبداه خريجو الجامعة المرشدون وشغف طلبتها للتعلم والنمو.

وأضاف أن البرنامج يعكس التزام الجامعة بإعداد خريجين متنوعي القدرات يتسمون بالثقة والإمكانيات العالية والجاهزية للخروج إلى سوق العمل، مشيرا إلى أن الجامعة تنشئ من خلال الاتصال بين طلبتها وخريجيها المتميزين، دورة من العطاء التي تعزز قدرات مجتمعنا بأكمله.

وأكد أن تعاون المرشدين من الخريجين أحدث تأثيرا دائما، سيستمر في التوسع مع كل دفعة جديدة، وستواصل الدفعات المستقبلية زخم البرنامج، مما يضمن استفادة المزيد من الطلبة والخريجين الجدد من إرشاد مجتمع خريجي الجامعة.