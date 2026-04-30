أرادَ تسجّل 100 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات في المواقع الإنشائية بمجتمع الجادة

الشارقة في 30 أبريل/ وام/ سجّلت مجموعة أرادَ العقارية، إنجازاً جديداً عبر إكمال أكثر من 100 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات مهدرة للوقت في مواقع العمل بالجادة، المجتمع المتكامل الذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم في الشارقة الجديدة، حيث تتبنى أرادَ منهجية مبتكرة ترتكز على إعطاء الأولوية للعنصر البشري، وتؤكد هذه المحطة المهمة ضمن مسيرة الشركة مدى التزامها بأولويات الصحة والسلامة في جميع مشاريعها الحضرية.

ويأتي هذا الإنجاز الكبير في مجال الصحة والسلامة المهنية، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية في حي نسيج بالجادة في وقت سابق من هذا العام، حيث تم حتى الآن تسليم أكثر من 9,000 منزل ضمن المخطط الرئيسي الذي يمتد على مساحة 24 مليون قدم مربع منذ بدء أعمال البناء خلال عام 2018.

وتتميز الجادة بمجمّع حديث للمكاتب والشركات وقلبٍ ثقافي مزدهر ومساحاتٍ ترفيهية حيث يقطنها حالياً أكثر من 20,000 نَسمة، وتشمل الأعمال المنجزة القطاعات السكنية والبيع بالتجزئة والضيافة والترفيه والرياضة والتعليم والتجارة والبنية التحتية وتنسيق الحدائق، وقد تم تسليم أول باقةٍ من المنازل للمالكين في المجتمع في بداية عام 2021.

وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ، إن سلامة العاملين في الخطوط الأمامية تظل على رأس أولويات أرادَ سواءً أكان ذلك في الجادة أم في أيٍ من المشاريع الأخرى للمجموعة، معربا عن الفخر بهذا الإنجاز المفصلي والذي يرسّخ معياراً جديداً للصحة والسلامة في قطاع التطوير العقاري على مستوى منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وأضاف أن أرادَ رسّخت ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة وتطبيق أنظمة وإجراءات صارمة واعتماد نهجٍ استباقي لإدارة المخاطر ضمن مشاريعها مما أتاح تقديم عنصر السلامة على أي ضغوط تشغيلية محتملة في مواقع العمل، لافتا إلى أن تسجيل أكثر من 100 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات مهدرة للوقت في الجادة، يُعدّ دليلاً ملموساً على مدى التزامها بأعلى معايير الصحة والسلامة والتميز البيئي بجانب انضباطها التشغيلي الاستثنائي.

يشار إلى أن مجتمع الجادة سيضم عند اكتماله أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، وأربعة فنادق ومركز تجاري رئيسي جديد على مستوى الإمارة، وثلاث مدارس دولية، ومركز تسوق كبير، وذلك ضمن مخطط رئيسي أخضر مستدام.