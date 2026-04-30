شما بنت محمد تسلط الضوء على أهمية الدبلوماسية الاستباقية

أبوظبي في 30 أبريل/ وام/ قدمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، محاضرة بعنوان "دبلوماسية الاشتباك الاستباقي" ضمن فعاليات المجلس الدبلوماسي في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بحضور دبلوماسيي المستقبل طلبة برامج الأكاديمية بجانب منتسبين من برامج منصة دراية للمتحدثين.

جاءت المحاضرة في إطار لقاء معرفي حواري يهدف إلى تعزيز وعي الشباب والمنتسبين إلى البرامج الدبلوماسية، بطبيعة التحولات التي يشهدها العالم، وبأهمية امتلاك أدوات الفهم الإستراتيجي، والقدرة على قراءة الأزمات قبل وقوعها لا التعامل معها بمنطق رد الفعل بعد تشكل تداعياتها.

وتناولت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، خلال المحاضرة، موضوعات حول القوة الناعمة التشغيلية ومفهوم الدبلوماسية بوصفها قوة سيادية ناعمة وفاعلة لا تقتصر على التفاوض والتمثيل الرسمي، بل تمتد إلى بناء السردية الوطنية وحماية المصالح وتعريف العالم بمواقف الدولة قبل أن يسبق الآخرون إلى تفسيرها أو تشويهها.

وأكدت أن الدبلوماسية الاستباقية لا تنتظر الأزمة، بل تتقدم عليها بتعريف المصالح وشرح المواقف وبناء الثقة، مشيرة إلى أن الأزمات تمثل اختبارا حقيقياً لقدرة الدول على الجمع بين الهدوء الإستراتيجي والجاهزية المؤسسية والوضوح في الخطاب.

واستعرضت نماذج تاريخية ومواقف سياسية للدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لفهم معنى الحضور الدبلوماسي المؤثر، وكيف يمكن للدول أن تحول لحظات الضغط إلى فرص لتعزيز موقعها الدولي، مؤكدة أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على الرد، بل بقدرتها على ضبط الإيقاع وبناء التحالفات وإدارة الخطاب، وصناعة الثقة في لحظات التحدي.

من جهته قال سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، إن المحاضرة تؤكد أن فاعلية العمل الدبلوماسي اليوم تقاس بقدرة الدول على قراءة المشهد الدولي والاقليمي بطريقة استباقية، وهو الأمر الذي يساعدها على التحرك المبكر وصياغة مواقفها بوضوح قبل أن تفرض عليها المواقف نفسها.

وأضاف أن هذه المحاضرة تجسد نهج دولة الإمارات في تبني دبلوماسية استباقية ترتكز على وضوح الرؤية وسرعة المبادرة، وهو نهج رسخته قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي وضع بناء الثقة وتعزيز الاستقرار في صلب السياسة الخارجية للدولة، مؤكدا أن الدبلوماسية الإماراتية اليوم لا تنتظر الأزمات، بل تسعى إلى استباقها عبر فهم معمّق للسياق، وصياغة خطاب مسؤول، وتعزيز الشراكات الفاعلة.

وأدارت المحاضرة، الإعلامية هند خليفات، مدير عام منصة دراية للمتحدثين، التي أكدت في تصريح لها، أن اللقاءات الدورية التي يقدمها المجلس الدبلوماسي في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تمثل رافدا معرفيا مهما لمنتسبي الأكاديمية ومتدربي منصة دراية.

وأضافت أن استضافة شخصية فكرية وثقافية بحجم الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، تمنحهم فرصة ثمينة للاطلاع على نموذج متكامل في الجمع بين المعرفة العميقة، والخبرة المجتمعية، والقدرة على بناء خطاب وطني وإنساني متزن، مؤكدة أن المتحدث المؤثر لا يحتاج فقط إلى مهارات الأداء، بل إلى وعي بالقضية، وفهم للسياق، ومسؤولية في صناعة المعنى.

واختُتم اللقاء بحوار تفاعلي مع الحضور، من خلال أسئلة مفتوحة حول دور الدبلوماسي والمتحدث في زمن الأزمات، وأهمية بناء خطاب يستند إلى المعرفة والمصداقية، والهدوء، والقدرة على تمثيل الدولة بصورة تليق بمكانتها ورسالتها الحضارية.

يذكر أن المجلس الدبلوماسي في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، هو مساحة استثنائية للطلبة لخوض مناقشات مفتوحة مع شخصيات دبلوماسية وأصحاب قرار مؤثرين بهدف تعزيز التواصل بما يساعد الطلبة على فهم تعقيدات المهن الدبلوماسية وتحدياتها.