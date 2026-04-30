الفجيرة الوطنية للتأمين تنظم فعالية وطنية ضمن "فخورين بالإمارات"

الفجيرة في 30 أبريل/ وام/ نظّمت شركة الفجيرة الوطنية للتأمين، فعالية وطنية ضمن مبادرة "فخورين بالإمارات"، وذلك في إطار تعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية.

حضر الفعالية، عبد العزيز سيف الأفخم، المدير الإقليمي للساحل الشرقي للشركة، بجانب موظفيها، وتضمّنت الفعالية رفع علم دولة الإمارات بطول 50 متراً.

وأكد أنطوان المعلولي، الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين، أن هذه المبادرة تجسد فخر الشركة وموظفيها بدولة الإمارات، وتعكس التزامها بدعم القيم الوطنية وتعزيز روح الانتماء في المجتمع.

وفي ختام الفعالية، عبّر المشاركون عن اعتزازهم بالانتماء إلى دولة الإمارات، مؤكدين أن هذه المبادرات تجسد روح الولاء والتلاحم الوطني.