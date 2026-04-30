6 ميداليات ملونة حصاد مشاركة الإمارات في "الألعاب الآسيوية الشاطئية" بالصين

سانيا - الصين الشعبية في 30 أبريل/وام/اختتمت بعثة الإمارات مشاركتها في النسخة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، التي استضافتها مدينة سانيا الصينية خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل الجاري، محققة 6 ميداليات ملونة جميعها في رياضة الجوجيتسو، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين.

وجاءت دولة الإمارات في المركز السابع على جدول الترتيب العام، وتصدرت قائمة الدول العربية المشاركة في الدورة، التي شهدت مشاركة 1790 رياضياً ورياضية يمثلون 45 لجنة أولمبية آسيوية، تنافسوا في 14 لعبة و15 تخصصاً و61 حدثاً.

وشاركت بعثة دولة الإمارات بـ31 رياضياً ورياضية في 4 رياضات هي الجوجيتسو، والشراع، وكرة القدم الشاطئية، والسباحة في المياه المفتوحة.

وقدم منتخب الشراع أداءً مميزاً، وكان قريباً من حصد ميداليتين برونزيتين عبر مروى الحمادي وعبدالله الزبيدي في منافسات «إلكا 4».

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن مشاركة منتخب الشراع جاءت مشرفة وتعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة، مشيراً إلى أن هذه النتائج تمثل حافزاً لمواصلة العمل بثقة وطموح نحو تحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات المقبلة.

من جانبه، أشاد سعادة فارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، بما تحقق من نتائج في هذا المحفل القاري، مؤكداً أن الحفاظ على صدارة العرب يعكس ثبات مستوى الرياضيين وتطور أدائهم، ويعزز حضور الإمارات في المنافسات الآسيوية، وثمن دعم وتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ، ومتابعة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي.