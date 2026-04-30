منصة للتوزيع تعزز حضور الكتاب الإماراتي بمعرض الكتاب العربي الكندي

الشارقة - ميسيساغا في 30 أبريل / وام / اختتمت شركة «منصة للتوزيع» مشاركتها الأولى من نوعها في معرض الكتاب العربي الكندي 2026 الذي أُقيم في مدينة ميسيساغا بمشاركة أكثر من 14 دولة من مختلف أنحاء العالم وذلك ضمن نهج استراتيجي يؤكّد دورها جسرا يربط الإبداع الإماراتي بقرّاء العالم، ويسرّع وصول الكتاب المحلي إلى أسواق ثقافية جديدة ومتنوّعة.

وعبر هذه المشاركة، قدّمت الشركة 259 عنواناً بإجمالي 1315 كتاباً بالتعاون مع 45 ناشراً ما أسهم في تعزيز حضور الكتاب الإماراتي داخل المجتمع الثقافي العربي في كندا وفتح قنوات تفاعل مع جمهور متنوع من القرّاء والمهتمين بالإنتاج المعرفي الصادر باللغة العربية.

وعلى هامش فعاليات المعرض قدّم سعادة راشد الكوس مدير عام شركة منصة للتوزيع جلسة تعريفية استعرض خلالها الرؤية المتكاملة للشركة ودورها المحوري في تنمية حب الكتاب لدى الأجيال وترسيخ ثقافة القراءة سلوكا يوميا في الحياة مؤكداً أهمية تطوير منظومات توزيع مبتكرة تواكب تحولات سلوك القرّاء.

وسلّط الضوء على خدمات الشركة وآليات عملها والحضور الدولي ودورها في تمكين الناشرين وتوسيع نطاق وصول المحتوى العربي إلى أسواق عالمية جديدة.

وأكد سعادة الكوس أن المشاركة في معرض كندا خطوة مهمة في مسار الكتاب الإماراتي نحو العالمية تعكس تطور قطاع النشر في دولة الإمارات وقدرته على النفاذ إلى أسواق ثقافية متنوعة، مشدداً على أهمية التوزيع بوصفه عنصرا جوهريا في استكمال سلسلة القيمة لصناعة الكتاب وخلق فرص جديدة للتبادل الثقافي.