جامعة الفجيرة وبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي يتعاونان لتعزيز الأداء المؤسسي وتنمية الكفاءات

الفجيرة في 30 أبريل/ وام/ وقّعت جامعة الفجيرة، مذكرة تفاهم مع برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التميز المؤسسي والأداء الحكومي، بما يسهم في دعم توجهات الإمارة نحو تحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار في العمل الحكومي.

تهدف المذكرة إلى بناء شراكة استراتيجية فاعلة بين الطرفين، ترتكز على تطوير البرامج التعليمية والتدريبية، وتعزيز الأبحاث والدراسات المرتبطة بالتميز الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب دعم إعداد القيادات الحكومية وتنمية قدرات الموارد البشرية، بما يتماشى مع مستهدفات خطة الفجيرة 2028 فيما تشمل مجالات التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة، إضافة إلى دعم المشاريع البحثية.

وأكد سعادة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، أن هذه المذكرة خطوة نوعية في مسار تعزيز دور الجامعة كشريك استراتيجي في دعم مسيرة التميز الحكومي، مشيراً إلى أن الجامعة تضع إمكاناتها الأكاديمية والبحثية في خدمة تطوير الأداء المؤسسي وبناء الكفاءات الوطنية.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور سليمان الكعبي، مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، أن توقيع هذه المذكرة يعكس حرص البرنامج على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة، بما يدعم تطوير منظومة التميز الحكومي في الإمارة.

وقال: “تشكل هذه الشراكة منصة مهمة لتبادل المعرفة وتطوير القدرات، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة، انسجاماً مع رؤية حكومة الفجيرة في تحقيق الريادة والتميز المؤسسي".