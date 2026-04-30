إطلاق "منصة تمكين رأس الخيمة " لتعزيز منظومة رأس المال البشري

رأس الخيمة في 30 أبريل / وام / أعلنت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة إطلاق "منصة تمكين رأس الخيمة" RAK People Hub، منظومة حكومية متكاملة تهدف إلى إعادة تعريف منظومة تنمية رأس المال البشري في الإمارة، عبر بناء إطار مؤسسي موحد يجمع بين تطوير الكفاءات، وتعزيز الشراكات، وتمكين تبادل المعرفة بين مختلف القطاعات.

ويأتي إطلاق المنصة ضمن توجه استراتيجي لحكومة رأس الخيمة للانتقال من المبادرات التقليدية المتفرقة إلى نموذج متكامل ومستدام قائم على الربط بين الكفاءات والخبرات، وتفعيل منظومات الابتكار والتكامل المؤسسي، بما يعزز جاهزية سوق العمل لمتطلبات المستقبل.

ترتكز "منصة تمكين رأس الخيمة" RAK People Hub على بنية رقمية متقدمة تشكل المحرك الرئيسي للمبادرة، حيث توفر بيئة متكاملة لتسجيل واعتماد المدربين والمرشدين، وبناء دليل مهني موثوق إلى جانب تقديم محتوى فكري وقيادي متخصص، وتعزيز التفاعل المهني المجتمعي بما يحول المبادرة إلى منظومة مستمرة تعمل على مدار العام.

وبالتزامن مع إطلاق المنصة، تم تسجيل أولى حلقات بودكاست "منصة تمكين رأس الخيمة" RAK People Hub، كإحدى الركائز الأساسية لدعم القيادة الفكرية في مجال الموارد البشرية .

ويستضيف نخبة من القيادات والخبراء وصناع القرار لمناقشة القضايا الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل العمل، والتحول المؤسسي، وتطوير القوى العاملة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المعرفة وتبادل الخبرات على المستويين المحلي والإقليمي.

وفي إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية وضمان جودة مخرجات التطوير المهني، وقّعت دائرة الموارد البشرية مذكرة تفاهم مع دائرة رأس الخيمة للمعرفة، بهدف توحيد الجهود وتطوير إطار متكامل للتحقق من المدربين والمرشدين العاملين محلياً وإقليمياً، وفق معايير معتمدة تضمن الجودة والمصداقية والموثوقية.

يعكس هذا التعاون توجه الإمارة نحو بناء منظومة مهنية منظمة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية وتنظيم سوق التدريب والإرشاد، وتعزيز الثقة في مخرجاته، دعماً لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة.

ومن المتوقع أن تُسهم "منصة تمكين رأس الخمية" RAK People Hub في تحقيق أثر نوعي على عدة مستويات، تشمل تطوير مهارات القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات، إضافة إلى دعم بناء القيادات واستقطاب الكفاءات، وترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة بيئة جاذبة للمواهب ومركزا إقليميا لتنمية رأس المال البشري.

وأكدت سعادة سارة الزعابي مدير عام دائرة الموارد البشرية أن إطلاق "منصة تمكين رأس الخيمة" Hub RAK People يشكل محطة مفصلية في مسيرة تطوير رأس المال البشري في الإمارة، مشيرة إلى أن تمثل منصة تمكين رأس الخيمة RAK People Hub RAK People Hub نقلة استراتيجية في منهجية تطوير وإدارة رأس المال البشري، حيث تعتمد على التكامل بين القطاعات، وتوظيف المعرفة، وتمكين الكفاءات ضمن منظومة مؤسسية مستدامة ونسعى من خلالها إلى بناء مجتمع مهني مترابط يدعم الابتكار ويعزز تنافسية إمارة رأس الخيمة إقليماً ودولياً.

وأضافت الزعابي أن التعاون مع دائرة رأس الخيمة للمعرفة يعزز من كفاءة منظومة التعلم والإرشاد، ويسهم في ترسيخ إطار حوكمة متكامل يضمن جودة واعتماد الكفاءات وفق أعلى المعايير، بما ينعكس إيجاباً على مخرجات التنمية البشرية في الإمارة.

من جانبه أشار سعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إلى أن انضمام الدائرة إلى "منصة تمكين رأس الخيمة" RAK People Hub يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التكامل الحكومي في تطوير رأس المال البشري، مؤكداً أن منصة تمكين رأس الخيمة RAK People Hub توفر نموذجاً عملياً لمنظومة موحدة تجمع بين الكفاءات والخبرات، وتعيد تنظيم مسارات تطوير الموارد البشرية وفق إطار مؤسسي متكامل ويسهم هذا التوجه في رفع كفاءة التنسيق بين الجهات، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لمتطلبات سوق العمل المتغير.

وأضاف النقبي أن المنصة تُسهم في بناء بيئة مهنية قائمة على المعرفة وتبادل الخبرات، وتطوير القيادات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يعزز تمكين الموظفين ليكونوا قادرين على مواكبة وتطوير الجانب الاقتصادي المتسارع في إمارة رأس الخيمة.