إعلان الفائزات بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية بدورتها الثامنة

الشارقة في 30 أبريل/وام/ تحت رعاية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أعلن المكتب الثقافي بالمجلس عن نتائج الدورة الثامنة لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية للعام 2026.

وشهدت الدورة تتويج سبع مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، تميزن بإسهاماتهن الأدبية والنقدية، وذلك بعد منافسة واسعة ضمن مجالات الجائزة الثلاثة، وهي: الدراسات الأدبية، والإبداع السردي "القصة القصيرة"، والشعر "شعر التفعيلة".

وأكدت صالحة غابش، المستشار الثقافي بالمكتب التنفيذي، أن الإقبال المتزايد من الأديبات الخليجيات على المشاركة في الجائزة يعكس الحضور المتنامي والمؤثر للمرأة الخليجية في المشهد الثقافي، مشيرة إلى أن تخصيص الجائزة للصوت النسائي الخليجي لا يتعارض مع استضافة مشاركات عربية، حيث تم اختيار المملكة المغربية ضيف شرف لهذه الدورة للمشاركة في مجال الدراسات الأدبية.

وأضافت أن الجوائز الرصينة تسهم في دعم الثقافة والإبداع الإنساني، وتثري الساحة الأدبية بإنتاجات نوعية في مجالات الشعر والقصة والرواية والدراسات الأدبية.

وفازت بجائزة الشعر الدكتورة مها العتيبي من المملكة العربية السعودية عن ديوانها "دار العاشقين"، فيما تقاسمت جائزة الإبداع السردي "القصة القصيرة" كل من استبرق أحمد من دولة الكويت عن مجموعتها "طائرة درون تضيء فوق رأسي"، وليلى عبد الله من سلطنة عمان عن مجموعتها "فهرس الملوك".

وفازت فاطمة المزروعي من دولة الإمارات بجائزة لجنة التحكيم في مجال الإبداع السردي عن قصتها "كحل إثمد" ، وفي مجال الدراسات الأدبية، فازت الدكتورة وفاء سالم الشامسي من سلطنة عمان عن دراستها "السمات الثقافية في الرواية العربية الحديثة" ،أما على مستوى الدولة الضيفة، فقد فازت الدكتورة سلمى براهمة من المملكة المغربية عن دراستها النقدية، كما نالت الأستاذة الدكتورة زهور كرام جائزة لجنة التحكيم عن دراستها في الرواية العربية وجدلية الأنساق الثقافية.

ومن المقرر أن يُقام حفل تكريم الفائزات في الـ23 من شهر يونيو المقبل.