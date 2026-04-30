المنتدى الإسلامي في الشارقة ينظم ندوة "التربية والقيم الإسلامية في ظل تطور التقنية"

الشارقة في 30 أبريل/وام/ اختتم المنتدى الإسلامي في الشارقة فعاليات الندوة العلمية "التربية والقيم الإسلامية في ظل تطور التقنية"، التي نظمها بمشاركة مركز الشارقة للأمن السيبراني، ضمن برنامج علمي متخصص استهدف المربين والمعلمين وأولياء الأمور، إلى جانب المختصين في مجالات التربية والتعليم وطلبة الدراسات الشرعية والاجتماعية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الوعي بالتحديات التربوية في العصر الرقمي.

سلطت الندوة - التي عُقدت في مقر المنتدى بمنطقة سمنان- الضوء على أثر التقنية في التربية من منظور إسلامي، وتعزيز الاستخدام الواعي للتقنيات الحديثة بما يخدم القيم الإسلامية، إلى جانب ترسيخ الأخلاق في بيئة رقمية متسارعة، وتقديم نماذج عملية لأساليب تربوية حديثة منضبطة بالضوابط الشرعية.