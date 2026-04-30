الإمارات للشحن الجوي توسع شبكة رحلاتها إلى تورنتو

دبي في 30 أبريل /وام/ أطلقت "الإمارات للشحن الجوي" خدمة شحن جوي أسبوعية إلى مطار تورنتو بيرسون، في خطوة تعزز روابط الشحن الجوي بين دولة الإمارات وكندا، ما يدعم نمو المبادرات التجارية ويعزز صادرات الشركات الكندية والإماراتية.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول دائرة الشحن الجوي في طيران الإمارات، إن خدمة الشحن الجوي إلى تورنتو تمثل خطوة مهمة في مسيرة نمو وتطور عمليات الإمارات للشحن الجوي، ونواصل توسيع أسطولنا من طائرات الشحن وشبكة رحلاتنا بشكل استراتيجي يتماشى مع تطور الممرات التجارية.

وأضاف أن الصادرات الكندية إلى دولة الإمارات شهدت نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة وزادت بنسبة 24% سنوياً بين عامي 2023 و2024، بفضل الربط الجوي المباشر والعلاقات التجارية الثنائية القوية، وستسهم خدمة الشحن الجوي الأسبوعية الجديدة إلى تورنتو في تعزيز هذا الزخم الإيجابي، حيث توفر للشركات الكندية 100 طن من سعات الشحن الإضافية، التي تتكامل مع سعات الشحن المتاحة بالفعل في عنابر الشحن على متن رحلات طيران الإمارات للمسافرين إلى جانب توفيرها ربطاً حيوياً بين كندا والاتحاد الأوروبي الذي يعد أحد أكبر شركائها التجاريين، في رحلة الذهاب التي تتوقف في أمستردام.

وقال كورش مينوشر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطار تورنتو بيرسون، إن إطلاق الخدمة الجديدة للإمارات للشحن الجوي إلى مطار تورنتو بيرسون يمثل إنجازاً هاماً لمطارنا الذي يعتبر بالفعل أكبر مركز للشحن الجوي في كندا، حيث نتعامل مع ما يقارب 45% من إجمالي الشحن الجوي في البلاد، ما يعكس المكانة المتنامية لمطارنا بوابة استراتيجية للتجارة العالمية.

وستُعزز خدمة الشحن الجوي من تورنتو صادرات المنتجات والسلع الكندية، مثل الأدوية والمنتجات الطازجة والإلكترونيات ومكوناتها، بالإضافة إلى الشحنات العامة الأخرى، ما يدعم قطاعات التصدير الكندية عالية القيمة والحساسة للوقت ودرجة الحرارة إلى دبي والعديد من الوجهات الأخرى ضمن شبكة طيران الإمارات.

فيما تسهم رحلة الشحن الجوي بين أمستردام وتورنتو، في دعم سعات الشحن لنقل المنتجات المصنعة من الاتحاد الأوروبي إلى كندا، بما فيها الأدوية والمنتجات سريعة التلف وغيرها.

ولعبت الإمارات للشحن الجوي دوراً حيوياً في تسهيل حركة التجارة من وإلى كندا منذ بدء طيران الإمارات تسيير رحلاتها للمسافرين إلى تورنتو في عام 2007، بعدما نقلت أكثر من 11,000 طن من البضائع المُخصصة للتصدير من كندا منذ عام 2023.