"أبوظبي للأوراق المالية" يستضيف أول طرح أولي في المنطقة لصندوق استثماري متداول من أمريكا

أبوظبي في 30 أبريل /وام/ عززت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، مكانتها كأكثر مراكز صناديق المؤشرات المتداولة سيولة في المنطقة، من خلال تنظيم أول فترة طرح أولي في المنطقة لصندوق استثماري متداول مقره الولايات المتحدة.

وأوضحت المجموعة في بيان اليوم أنه أعقب فترة الطرح إدراج صندوق كرين شيرز واحد للدخل البديل "كوين".. مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام السوق المستمر بالابتكار في توسيع الوصول إلى المنتجات الاستثمارية العالمية وتعزيز سهولة وصول المستثمرين إلى الأسواق.

وشهدت فترة الطرح الأولي للصندوق، التي امتدت من 15 إلى 21 أبريل الجاري، إقبالاً من مستثمرين ينتمون إلى أكثر من 46 جنسية عبر بوابة المستثمرين الالكترونية في موقع السوق، ما يعكس طلباً دولياً قوياً ومتنوّعاً.

ويمثل هذا الإدراج محطة بارزة كونه أول صندوق استثماري متداول متوافق مع الشريعة الإسلامية يتم إدراجه بشكل مزدوج من الولايات المتحدة، والرابع من بورصة نيويورك ينضم إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليرتفع إجمالي القيمة السوقية لصناديق الاستثمار المتداولة في السوق إلى نحو 27 مليار درهم.

ويعتمد الصندوق على استراتيجية قائمة على الخيارات لتوليد الدخل، ويتتبّع مؤشر Wahed Shariah Alternative Income Index.

واعتباراً من مارس 2026، بلغ عدد مكونات المؤشر 306، بما في ذلك شركات مثل "أمازون" وشركة "لولوليمون" المتخصصة في الملابس الرياضية.

وتم تطوير الصندوق من قبل كرين شيرز وواحد للاستثمار، وبإدراج "كوين" يرتفع عدد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في السوق إلى 23 صندوقاً، ما يعزز الثقة في البنية التحتية للسوق ومتانة أدائه.

ويُعد هذا الإدراج الثاني من نوعه في السوق منذ بدء التطورات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة، وذلك بعد إدراج صندوق كرين شيرز للذكاء الاصطناعي "أجيكس" بما يعكس قدرة السوق على الحفاظ على زخمه وثقة المستثمرين.

ويواصل قطاع صناديق الاستثمار المتداولة في السوق تحقيق نمو متسارع، وبلغ إجمالي قيمة التداول 155 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 228% على أساس سنوي.. ويتماشى ذلك مع الأداء العام للسوق، الذي اقتربت فيه قيمة التداول الإجمالية من 90 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.5%.

وارتفعت مساهمة المستثمرين المؤسساتيين إلى 78% من إجمالي قيمة التداول، فيما شكل المستثمرون الأجانب نسبة 47.5%، مع تجاوز قيمة تداولاتهم 85 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 22%، ما يعكس قوة الحضور والاستثمار الدولي في السوق.