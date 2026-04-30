الموارد البشرية والتوطين: تكريم العمال يعكس تقدير الإمارات لقواها العاملة

أبوظبي في 30 أبريل / وام / أكد سعادة محسن علي النسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال بوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن تكريم العمال يعكس تقدير دولة الإمارات للقوى العاملة التي تواصل المساهمة في مسيرة التنمية الوطنية بتفانٍ وإخلاص.

وأوضح أن العمال يمثلون عنصرًا أساسيًا في قصة نجاح الدولة، لما يقدمونه من جهود تسهم في تحقيق التقدم والازدهار في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال حفل أُقيم اليوم في فندق ريتز كارلتون بأبوظبي لتوزيع "جوائز أبطال العمل 2026"، تم خلاله تكريم أكثر من 33 عاملًا من العاملين في الخطوط الأمامية في مختلف القطاعات.

وأشار النسي إلى أن مبادرات مثل "جائزة أبطال العمل" تعزز ثقافة التقدير والاعتراف بعطاء العمال، وتؤكد مكانتهم في المجتمع وتسهم في رفع مستوى الدافعية لديهم.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في جهودها لتعزيز رفاهية العمال، وحماية حقوقهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن الكرامة والاستقرار، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة.

نُظّمت المبادرة من قبل مستشفى لايف كير – مصفح، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشرطة أبوظبي، وبلدية أبوظبي، وهيئة سكن العمال التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.

وشهد الحفل حضور الشيخ عبد العزيز راشد المعلا، مدير مركز بلدية مصفح الفرعية ببلدية أبوظبي وسعادة محسن علي النسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال بوزارة الموارد البشرية والتوطين؛ والمقدم عبيد صقر العمري، رئيس إدارة شؤون مدن العمل بشرطة أبوظبي؛ والكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للاستدامة وإدارة المخاطر في مجموعة موانئ أبوظبي، إلى جانب عدد من قيادات برجيل القابضة.

وتنوعت مجالات عمل المكرمين بين عمال النظافة والفنيين والسائقين وعمال الصيانة، في وظائف حيوية تُسهم في استمرارية عمل المدن والخدمات اليومية.