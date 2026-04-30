شرطة دبي تعتمد الرؤية الاستشرافية للإدارة العامة لحقوق الإنسان

دبي في 30 ابريل / وام / اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي الرؤية الاستشرافية المستقبلية للإدارة العامة لحقوق الإنسان “2040”، ضمن حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية التي تستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع، والارتقاء بالقدرات البشرية، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.

جاء اعتماد الرؤية بحضور العميد عبد الرحمن خليفة الشاعر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد الدكتور خبير حمدان أحمد حمدان الغسيه مدير مركز استشراف المستقبل، إلى جانب عدد من القيادات.

وأكد العميد عبد الرحمن الشاعر أن الرؤية تمثل خارطة طريق استراتيجية لتعزيز جاهزية شرطة دبي لمواجهة التحديات المستقبلية، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة، بما يدعم النهج الاستباقي في حفظ ورعاية حقوق الإنسان، ويرسخ أعلى مستويات الحماية، إضافة إلى رصد الأولويات والتوجهات والمشاريع المستقبلية.

من جانبه، أكد العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه أن مركز استشراف المستقبل شريك استراتيجي في تصميم مستقبل العمل الأمني، مشيراً إلى أن الرؤية تواكب خطة دبي الحضرية 2040 وتعكس التزام شرطة دبي بالابتكار لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى حرص المركز على عقد اللقاءات والخلوات مع مختلف الإدارات ومراكز الشرطة للخروج بأفكار مبتكرة تدعم تطوير منظومة العمل الشرطي.

وأوضح أن الرؤية تستند إلى تحليل الوضع الراهن ورصد الاتجاهات والتحديات والمخاطر، وتحديد مسارات المستقبل، إلى جانب تمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في منظومة العمل الأمني والشرطي.