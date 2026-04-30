"الموانئ والجمارك" في دبي تُسجّل دخول أكثر من 9 ملايين مركبة عبر المنافذ والمناطق الحرة للإمارة

دبي في 30 أبريل / وام / أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي تحقيق نتائج تشغيلية متميزة في الربع الأول 2026 بعدما تجاوز عدد المركبات التي دخلت المنافذ والمناطق الحرة 9 ملايين مركبة، إلى جانب إصدار أكثر من 800,000 تصريح دخول عبر نظام «تصريح».

تعكس هذه الأرقام حجم العمليات وكفاءة أنظمة المراقبة والتحكم المتقدمة التي تنظم حركة الدخول والخروج في هذه المناطق.

ورغم التحديات الإقليمية التي شهدتها بداية العام، واصلت المؤسسة تقديم خدماتها دون انقطاع في جميع نطاق عملها، بما يضمن تجربة سلسة للمتعاملين والشركاء.

وبالتوازي مع هذا الحجم التشغيلي، سجّلت المؤسسة أكثر من 8,633 معاملة أمنية مكتملة خلال الربع الأول من عام 2026، إلى جانب انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات بنسبة 90% بين شهري يناير ومارس، ما يعكس فاعلية إجراءات الضبط الميداني وتعزيز الامتثال عبر مختلف المواقع.

وأشار سلطان آل مالك، مدير إدارة الأمن في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى أنه في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة والتفتيش والسيطرة، تم استحداث قسم متخصص للسيطرة والإنفاذ المروري، إلى جانب نشر كوادر وطنية متخصصة في مجالي الأمن التجاري والبحري للإشراف على 50 بوابة في 11 موقعاً، بدعم من نحو 250 من أفراد الأمن يعملون على مدار الساعة.

وأضاف أن قسم السيطرة والإنفاذ المروري سجّل إجمالي 1,056 مخالفة، منها 641 مخالفة مرورية، مؤكداً أن الانخفاض الكبير في المخالفات يعكس أثر التفتيش المستمر وتعزيز آليات الإنفاذ، إلى جانب ارتفاع مستوى الالتزام بالأنظمة بين المستخدمين.

وأظهرت فرق العمل جاهزية عالية في التعامل مع الحالات الطارئة وتم التعامل مع جميع البلاغات المتعلقة بتجمعات مياه الأمطار الناتجة عن الأحوال الجوية الأخيرة في الإمارة، وتمت معالجتها خلال وقت قياسي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد آل مالك أن الانخفاض الملحوظ في المخالفات يعكس نجاح استراتيجية الإدارة في تعزيز الامتثال، وتطوير منظومة الرقابة، وتسريع أوقات الاستجابة، مشيراً إلى أن إجمالي المعاملات الأمنية المنجزة تجاوز 8,633 معاملة.

وخلال الربع الأول، واصلت إدارة الأمن بالمؤسسة تقديم خدماتها الأساسية، بما في ذلك إدارة التصاريح، وتنفيذ الدوريات الأمنية، وإجراء عمليات التفتيش الميداني، في إطار التزام المؤسسة بتوفير بيئة آمنة ومرنة تدعم استمرارية الأعمال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.