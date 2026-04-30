كلية القانون بجامعة الشارقة تحصد المركز الأول بمسابقة المحكمة الصورية للقانون الدولي الإنساني

الشارقة في 30 أبريل /وام/ حقق فريق كلية القانون بجامعة الشارقة إنجازاً أكاديمياً جديداً بفوزه بالمركز الأول في مسابقة المحكمة الصورية في مجال القانون الدولي الإنساني على مستوى جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة.

نُظمت المسابقة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع معهد التدريب القضائي بوزارة العدل في أبوظبي، وتُعد من أبرز المنصات المتخصصة في تدريب الطلبة على مهارات العمل القانوني والقضائي.

وأشاد الدكتور عدنان سرحان، عميد كلية القانون، بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الفوز يؤهل فريق الجامعة لتمثيل دولة الإمارات في المسابقة الإقليمية للمحكمة الصورية لجامعات دول مجلس التعاون الخليجي، والمقرر عقدها نهاية العام الجاري.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الناصر الجهاني أن الكلية شاركت بفريق متميز ضم الطلبة أحمد إياد الموسى، وأمير علي أمير، ومهاب شمس المعارف بخيت، مشيراً إلى أن الفريق خضع لفترة إعداد مكثفة استمرت شهرين، شملت التدريب على إعداد مذكرات الادعاء والدفاع، وصقل مهارات المرافعة الشفوية وبناء الحجج القانونية.

وشهدت المسابقة، التي أقيمت على مسرح وزارة العدل في أبوظبي، منافسات قوية بين فرق الجامعات المشاركة، حيث تأهل فريق جامعة الشارقة إلى الجولة النهائية بعد اجتيازه المرحلة التمهيدية بنجاح، ليحصد المركز الأول ودرع المسابقة.

تولى تحكيم الجولة النهائية لجنة رفيعة المستوى ضمت نخبة من الخبراء القانونيين والمتخصصين في المجال.