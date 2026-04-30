إقامة دبي تكرّم فرق عمل برنامج “قايلة جوازات دبي”

دبي في 30 أبريل / وام / كرّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي “إقامة دبي” فرق عمل برنامج “قايلة جوازات دبي”، تقديراً لجهودهم في إنجاح البرنامج وتعزيز أثره المجتمعي، وذلك بحضور سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة، وسعادة عبدالله بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة.

واطلع الحضور خلال حفل التكريم على أبرز مخرجات البرنامج لموسم 2026، والتي أظهرت نمواً في مؤشرات الأداء مقارنة بعام 2025.

وبلغ إجمالي الوصول الإعلامي أكثر من 57 مليوناً بنسبة نمو 129%، فيما تجاوز إجمالي التفاعل عبر مختلف القنوات 396 ألف تفاعل بنسبة نمو 69%، إلى جانب ارتفاع عدد المتابعين الجدد إلى نحو 6 آلاف بنسبة نمو 48%.

وشهد البرنامج مشاركة أكثر من 28 متحدثاً من إقامة دبي وشركائها من الجهات الحكومية والداعمين، من بينهم ممثلون عن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، ونادي دبي للصحافة، ونادي ذُخر التابع لهيئة تنمية المجتمع، وخدمة الأمين.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري، خلال كلمة ألقاها أثناء التكريم، أن الشراكة مع الجهات الداعمة لبرنامج «قايلة جوازات دبي» تمثل نموذجاً للعمل المشترك الذي يحقق أثراً حقيقياً في المجتمع، مشيراً إلى أن ما حققه البرنامج من نتائج يعكس تكامل الجهود بين الشركاء والجهات الحكومية المشاركة وفرق العمل المنظمة.

وثمّن الدور النوعي الذي أسهم به مدراء العموم والمسؤولون في دوائر حكومة دبي والشركاء في إثراء البرنامج وتعزيز أثره المجتمعي، معرباً عن شكره وتقديره للرعاة الداعمين والجهات الحكومية المشاركة وفرق العمل المنظمة.

من جانبه، أكد سعادة عبدالله بن دلموك أن برنامج “قايلة جوازات دبي” يمثل نموذجاً ملهماً للشراكة بين المؤسسات في توظيف الإعلام لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن البرنامج يعزز القيم الوطنية ويرسّخ الوعي المجتمعي من خلال محتوى هادف يعكس روح التعاون والتكامل.