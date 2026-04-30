"سياحة عجمان" و" متحف زايد الوطني" يستكشفان عبر حوار ثقافي ملامح الحياة القديمة ودلالاتها

عجمان في 30 أبريل / وام/ واصل متحف زايد الوطني تقديم برنامج «من المتحف إلى المجتمع: حوار ثقافي حي عبر دولة الإمارات» في إمارة عجمان، وذلك بمجلس أمين الشرفاء، بالتعاون مع دائرة السياحة والثقافة والإعلام – عجمان، في تأكيد على دور الدائرة بوصفها شريكا استراتيجيا في تفعيل الحراك الثقافي وتعزيز حضور الإمارة ضمن المشهد الثقافي الوطني.

وشهدت الجلسة التي عقدت ضمن البرنامج وقدّمها كل من عمار البنا، أمين متحف معاون في متحف زايد الوطني، وميثاء سعد السويدي، مدير الآثار والتراث والمتاحف في دائرة السياحة والثقافة والإعلام – عجمان، وعلي عبد الرحمن المقبالي، رئيس وحدة البحث الأثري في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، طرحاً معرفياً بعنوان "العصر البرونزي: التجارة والزينة والتعبير الثقافي"، تناول خرز العقيق الأحمر المكتشف في عجمان، وسلط الضوء على ما تكشفه هذه اللُقى من دلالات عميقة حول شبكات التبادل التجاري وأنماط الزينة والتعبير الثقافي في المجتمع الإماراتي قديماً، بما يعكس المكانة التاريخية لإمارة عجمان محورا فاعلا في حركة التبادل الحضاري في المنطقة.

تأتي هذه الجلسة ضمن برنامج "ملتقى متحف زايد الوطني: من المتحف إلى المجتمع"، الذي يسهم في نقل المعرفة الأثرية إلى المجتمع وتعزيز التفاعل معها، حيث تبرز مشاركة دائرة السياحة والثقافة والإعلام – عجمان التزامها المستمر بصون التراث الثقافي وتقديمه بأساليب معاصرة تعزز ارتباط المجتمع به وترسّخ الهوية الوطنية.

كان البرنامج قد عقد جلساته بمتحف الشندغة والسركال أفنيو في دبي، ويواصل رحلته من خلال جلسات مرتقبة في متحف العين 18 مايو المقبل وبيت الحكمة في الشارقة 21 من الشهر نفسه.