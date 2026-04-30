تكريم الفائزين بـ "جائزة روّاد المستقبل" في الشارقة

الشارقة في 30 أبريل/وام/ استضافت "بيئة" المتخصصة على مستوى المنطقة في مجالي الاستدامة والابتكار يوم أمس بمقرها

برعاية و حضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة حفل توزيع "جائزة روّاد المستقبل" دورة 2025 – 2026 للاحتفال بالابتكارات المتميّزة التي تمّ اختيارها من بين ما يقارب 1,000 مشاركة عالمية.

تُعدّ هذه الجائزة إحدى أبرز المبادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الأثر العالمي وتهدف إلى تسليط الضوء على صنّاع التغيير من كافة أنحاء العالم تقديراً لأفكارهم المستنيرة التي تملك إمكانات واعدة لرسم معالم مستقبلٍ أكثر استدامة.

وشهدت الجائزة في دورتها الرابعة عشرة هذا العام نمواً قياسياً بزيادة 400% في عدد المشاركات مقارنةً بالعام الماضي .

وقدّم الفائزون حلولاً في أبرز مجالات الاستدامة بما في ذلك الكفاءة في استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها والحدّ من النفايات وممارسات الاقتصاد الدائري وإنتاج الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي وأدوات الاستدامة الرقمية واستراتيجيات الحياد المناخي .

واستقطبت الجائزة مشاركين من عشر دول شملت دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والهند والأردن والمغرب وقطر ومصر والسودان.

وألقت المشاركات في "جائزة روّاد المستقبل" الضوء على أبرز الابتكارات الرائدة في مجال الاستدامة والتي قدّمها المشاركون من الأفراد والمجموعات من مختلف المدارس والجامعات والجهات الحكومية والشركات من حول العالم.

وانطلاقاً من أثر "بيئة" على مدى عقد من الزمن في دعم الابتكار وتوفير البيئة الملائمة لتعزيزه تحوّلت "جائزة روّاد المستقبل" إلى منصّة عالمية رائدة لتسليط الضوء على الحلول المبتكرة وإتاحة فرص تبادل المعرفة سعياً لإيجاد الحلول الفعّالة للتحديات الملحّة التي تواجهها المجتمعات في كافة أنحاء العالم.

وأكّدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أنّ "جائزة روّاد المستقبل" تعكس الالتزام المتنامي بتعزيز التعاون والعمل المشترك في سبيل بناء مستقبلٍ أفضل للجميع .

وقالت : "يواصل المبتكرون تجاوز حدود الدول والثقافات واللغات لتحقيق هدفٍ مشتركٍ يتمثّل في ضرورة تغيير مفهومنا لنمط عيشنا وأسلوب عملنا وحفاظنا على كوكبنا وثرواته الغنية وينعكس هذا الهدف بوضوح من خلال كلّ مشاركة ناجحة تتحوّل إلى مصدر إلهام لي وللجميع في سعينا الدؤوب نحو تعزيز الاستدامة ولا يسعني إلا أن أشيد بالأفكار الرائدة التي قدّمها الفائزون هذا العام والتي ساهمت في بلوغ آفاق جديدة من الابتكارات ذات الأثر الملحوظ ولا سيما عندما تترافق الأهداف المشتركة مع اهتمامٍ حقيقي بإحداث فرقٍ إيجابي ملحوظ في حياة الآخرين".

من جانبه قال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "بيئة" إن "جائزة روّاد المستقبل" تسلط الضوء كلّ عام على الأفكار الريادية التي تملك إمكانات واعدة لابتكار الحلول الفعّالة لأبرز التحديات البيئية ويأتي العدد القياسي للمشاركات في دورة هذا العام والتي بلغ عددها 1,000 مشاركة من كافة أنحاء العالم تأكيداً على الاهتمام العالمي المتنامي بمبادرات الاستدامة والابتكار ونحن في "بيئة" فخورون بدعمنا المستمرّ للمبادرات التي تسهم في تعزيز الإبداع والتعاون في ظلّ ترسيخ مكانة الشارقة وجهةً رائدةً للمعرفة والابتكار تواصل استقطاب ألمع المواهب والأفكار من حول العالم.

وخلال الحفل الذي حضره نخبة من قادة القطاع والمبتكرين والأكاديميين والطلبة كرّمت الشيخة بدور القاسمي الفائزين تقديراً لابتكاراتهم الريادية التي تنوعت موضوعاتها ما بين "مبادرة الاستدامة" و"النموذج الأولي" و"الفيلم الوثائقي" و"الحلول المستدامة"

وشهدت هذه الدورة تكريم 12 مشاركا ما بين شركات ومدارس وجامعات ومجموعات وأفراد.

وفي فئة المؤسسات حصدت "بلدية دبي" المركز الأول عن النموذج الأولي "إحسان" وهو عبارة عن محطات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإطعام القطط الضالة تهدف إلى معالجة تحديات الرفق بالحيوان والاستدامة والصحة العامة وجاءت "هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة" في المركز الثاني تقديراً لتميزها في إدارة المرافق والعمليات من خلال تحقيق وفر ملموس في الطاقة، وتطوير بنية تحتية ذكية وتحلية المياه بنظام منخفض في استهلاك الطاقة فيما نالت "بلدية الفجيرة" المركز الثالث عن مبادرة "خرسانة الجيوبوليمر الخضراء" وهي مادة بناء منخفضة الكربون وخالية من الإسمنت مصنوعة من مخلفات الصناعة والمحاجر لتعزيز المرونة المناخية في الدولة.

و في فئة المدارس والجامعات فازت مدرسة "المواكب القرهود" – دبي بالمركز الأول عن فيلم وثائقي من إعداد الطلاب حول الاستدامة بعنوان "أكرِم السلسلة" والذي يستعرض الترابط بين الممارسات اليومية والطبيعة مسلطاً الضوء على الإهمال البشري والاستهلاك المفرط.

وحصلت "ثانويات التكنولوجيا التطبيقية" برأس الخيمة على المركز الثاني عن النموذج الأولي "ميد سمارت كومبانيون" وهو مساعد صحي ذكي ومنخفض التكلفة يساعد كبار السن في إدارة الأدوية ومراقبة المؤشرات الحيوية .

وحلّ مركز "النجاح الأكاديمي" بجامعة أبوظبي في المركز الثالث عن مبادرة "الدائرة الأكاديمية للاستدامة والبيئة" التي تهدف لتعزيز الوعي البيئي في الحرم الجامعي عبر أنشطة وألعاب تفاعلية.

وفي فئة المجموعات فازت مبادرة (ECOACT) بالمركز الأول وهي نظام متطور يعتمد على البيانات لترجمة المراقبة البيئية إلى قرارات تتعلق بالبنية التحتية لتوفير الطاقة والمياه.

وحصل النموذج الأولي "سهولة" الحاصل على براءة اختراع على المركز الثاني وهو عبارة عن وحدة وضوء موفرة للمياه مصممة وفق معايير الاستدامة للمرافق الحديثة .

ونال مشروع (AgriHab) على المركز الثالث وهو حل زراعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر بيئة نمو محكومة بالكامل ومستقلة عن الظروف المناخية لمعالجة تحديات الزراعة التقليدية.

وفي فئة الأفراد فاز خالد النمس المبتكر في التصميم الصناعي بالمركز الأول عن ابتكاره "بوابة المطر الإلكترونية" التي تعمل على تحديث أنظمة تصريف مياه الأمطار في المدن عبر نظام آلي ومدفوع بالبيانات.

وحصلت خالصة حمد البحري طالبة الدكتوراة بجامعة السلطان قابوس في عُمان على المركز الثاني عن نموذجها الأولي (VR-LAB) وهو مختبر فيزياء افتراضي وتفاعلي لمحاكاة التجارب الكهربائية في بيئة تعلم رقمية .

وجاءت الظبي المهيري، أصغر رائدة أعمال وناشرة إماراتية في المركز الثالث تقديراً لجهودها المؤثرة في مناصرة الاستدامة بين الشباب عبر التعليم والنشر والتكنولوجيا والعمل المجتمعي.

ومُنح أول ثلاثة فائزين بكل فئة جوائز مالية بناءً على اختيار لجنة تحكيم ضمّت نخبة من خبراء القطاع بهدف دعم ابتكاراتهم وتسريع تطويرها وتوسيع نطاق أثرها.

وضمّت اللجنة كلًّا من البروفيسور مراد بن عيّاد الأستاذ المساعد في قسم الإدارة والاستراتيجية وريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية في الشارقة وديما حمدان أخصائية أولى في تخطيط التحوّل الرقمي في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وأمل إسماعيل أخصائية أولى في مجال التمكين الرقمي في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

ومن جانب "بيئة" ضمّت لجنة التحكيم كلا من الدكتور هاشم ستيتية مدير إدارة الاستدامة وبابلو خيمينيز المدير التنفيذي للتميّز التشغيلي والابتكار ورحمة الشامسي مدير إدارة المحافظ الاستثمارية والمشاريع إلى جانب علياء الحمادي وإيمان المهيري من اللجنة المُنظمة للجائزة التابعة للمكتب التنفيذي في "بيئة".

وقالت هند الحويدي الرئيس التنفيذي للتطوير في "بيئة" إنّه لمن الملهم حقاً أن نلمس بأنفسنا ما قدّمه المشاركون في دورة هذا العام من "جائزة روّاد المستقبل" من إبداعات مميزة تناولت عدداً من أبرز التحديات البيئية من خلال طرح الحلول الفعّالة والقابلة للتطبيق على أرض الواقع وبادرت لجنة تحكيم الجائزة التي تضمّ نخبة من أبرز روّاد القطاع إلى النظر في عدد قياسي من المشاركات من كافة أنحاء العالم وذلك من خلال عملية تقييم صارمة تؤكد الأهمية المتنامية التي باتت تحظى بها هذه الجائزة وتوسّع نطاق أثرها.

ووجهت الحويدي شكرها للمشاركين ولجنة التحكيم معربة عن أملها في أن تصبح العديد من الابتكارات المشاركة هذا العام في مرحلة التنفيذ الفعلي على نطاق واسع ضمن مجتمعاتنا.

وتضمن الحفل كلمة رئيسية ألقاها الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة استعرض خلالها رحلته الريادية المستلهمة من سنوات من جهوده في مجال حماية البيئة البحرية إلى جانب كلمة قدّمتها آمنة الحمادي عالمة حاسوب إماراتية وقائدة مركز أبوظبي ضمن مجتمع القادة الشباب للذكاء الاصطناعي التابع لمبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير" واستندت إلى تجربتها الشخصية لتسليط الضوء على دور دولة الإمارات في تمكين المواهب الشابة من خلال إتاحة فرص النمو والقيادة.

وتستقبل "جائزة روّاد المستقبل" المشاركات من الأفراد والمجموعات والشركات ومؤسسات القطاع العام من حول العالم بما في ذلك المدارس والجامعات والمتخصّصون بقطاع الاستدامة،ما يجعل من هذه الجائزة منصّة مبتكرة لطرح الأفكار والمفاهيم الرائدة.

وتسهم "بيئة" منذ أكثر من عقد في دعم المبادرات الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز العمل البيئي من خلال تنظيم المسابقات والجوائز ومبادرات التوعية على اختلافها وتحرص من خلال أكاديمية الاستدامة على التعاون مع مئات المدارس على مستوى دولة الإمارات كلّ عام لتعزيز مشاركة آلاف المعلّمين والمعلّمات والنجاح في الوصول إلى ما يقارب 300 ألف طالب وطالبة.

و تُعدّ "جائزة روّاد المستقبل" من أبرز المبادرات التي أطلقتها "بيئة" لتشجيع القطاع الأكاديمي والشركات وأفراد المجتمع على المشاركة بفعالية في تعزيز العمل المناخي ذي الأثر الإيجابي الملحوظ.