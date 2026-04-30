طقس الغد صحو بوجه عام غائم جزئيا أحيانا

أبوظبي في 30 أبريل / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام غائما جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 13:19 والمد الثاني 02:01 والجزرالأول عند الساعة 18:41والجزر الثاني عند الساعة 07:45.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:10 والمد الثاني 08:21 والجزر الأول عند الساعة 46:15 والجزر الثاني عند الساعة 51:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 36 25 65 20

دبي 37 27 60 25

الشارقة 38 23 55 15

عجمان 34 26 85 35

أم القيوين 36 22 80 20

رأس الخيمة 40 21 55 15

الفجيرة 42 33 30 15

العـين 40 26 55 10

ليوا 39 23 75 10

الرويس 33 24 80 15

السلع 33 25 70 25

دلـمـا 30 26 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 35 28 80 35

أبو موسى 35 28 80 35