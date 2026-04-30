اقتصادية عجمان تُعزز تواصلها المجتمعي بمنصة تفاعلية ضمن أسبوع إسعاد المتعاملين

عجمان في 30 أبريل /وام/ تواصل دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان فعاليات أسبوع إسعاد المتعاملين تحت شعار "نسمعكم لنسعدكم"، والذي يستمر حتى 3 مايو المقبل من خلال حضور ميداني مميز عبر منصة تفاعلية افتتحتها صباح اليوم في سيتي سنتر عجمان، تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور وتقديم تجربة خدمية مبتكرة في بيئة مفتوحة.

تأتي هذه الفعالية في إطار حرص الدائرة على تطوير منظومة خدماتها والارتقاء بتجربة المتعاملين، عبر تبني قنوات تواصل أكثر قرباً ومرونة، تُمكّن من الاستماع إلى آراء الجمهور ومقترحاتهم وتحويلها إلى فرص تطوير حقيقية، بما يعكس توجهات حكومة عجمان نحو خدمات تتمحور حول الإنسان وتواكب تطلعاته.

وتستقبل المنصة زوارها يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً خلال الفترة من 30 أبريل إلى 3 مايو، لتوفر لهم تجربة تفاعلية متكاملة تتيح للجمهور التعرف على خدمات الدائرة بشكل مباشر، والحصول على استشارات فورية من المختصين، إلى جانب المشاركة في الأنشطة التفاعلية، والاستمتاع بمسابقات يومية وسحوبات على جوائز قيّمة، في أجواء تجمع بين التوعية والتفاعل المجتمعي.

وقال أحمد خير البلوشي، مدير إدارة تنمية الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان إن منصة الدائرة في سيتي سنتر عجمان تأتي تأكيداً على التزام الدائرة بتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم باعتبارهم شركاء في تطوير خدمات الدائرة مؤكداً حرص اقتصادية عجمان من خلال هذه المبادرة على تقديم تجربة خدمية مرنة ومبتكرة تواكب تطلعات المتعاملين، وتسهم في رفع مستوى رضاهم وسعادتهم، بما يعكس توجهات حكومة عجمان نحو تقديم خدمات حكومية رائدة تتمحور حول الإنسان.