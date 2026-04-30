هجن الرئاسة تتوج بالسيف الذهبي في المهرجان السنوي بقطر

الدوحة في 30 أبريل/وام/ توجت "دولة" لهجن الرئاسة بالسيف الذهبي في مهرجان ختامي الشحانية بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وأكدت هجن الرئاسة تفوقها اللافت هذا الموسم بالسيف السادس بعد فوز "دولة" بالشعار الأحمر، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي بالسيف الذهبي للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن "الشحانية 2026"، على سيف صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، قاطعة مسافة شوط الحول المفتوح، مسجلة 11:59:83 دقيقة.

كما تفوقت هجن الرئاسة، بتصدر شوط الزمول المفتوح، محققة الخنجر الذهبي مع " نهاب"، بقيادة المضمر حمدان محمد بن مروشد، بعدما أنهى مراحل الشوط بزمن قدره 12:21:99 دقيقة.