العين والوحدة يلتقيان غدًا في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم

أبوظبي في 30 أبريل / وام / يلتقي غدًا فريقا العين والوحدة في المباراة النهائية لبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، والمقررة على استاد محمد بن زايد بأبوظبي في تمام الساعة التاسعة إلا ربعا مساءً.

وأكد الفريقان جاهزيتهما لخوض المباراة المرتقبة التي تحمل طابعًا خاصًا لكل فريق، إذ يتطلع العين، الذي ينافس على لقب دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى الفوز باللقب لمواصلة المشوار نحو تحقيق ثلاثية محلية، بينما يأمل الوحدة في المنافسة على أول ألقابه هذا الموسم.

وحقق فريق الوحدة اللقب 3 مرات، فيما حقق العين اللقب مرتين.

ويعد فريقا العين والوحدة من أكثر الفرق تحقيقًا للانتصارات على مدار تاريخ البطولة، وذلك بحسب إحصائيات رابطة المحترفين الإماراتية، إذ يتصدر الوحدة القائمة بـ60 فوزًا، يليه العين بـ58 فوزا.

وجاء تأهل الوحدة إلى المباراة النهائية مستفيدًا من فوزه ذهابًا على الجزيرة في نصف النهائي 3-0، على الرغم من خسارته إيابًا بهدف دون مقابل، أما العين فقد تأهل أيضًا مستفيدًا من فوزه ذهابًا على النصر 3-0، رغم الخسارة في الإياب بهدفين دون مقابل.

وبالنسبة لفريق العين، فقد خاض خلال النسخة الحالية من البطولة 6 مباريات، حقق الفوز في 4 منها، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 14 هدفًا، مقابل 6 أهداف استقبلتها شباكه.

أما الوحدة، فقد خاض أيضًا 6 مباريات خلال النسخة الحالية، حقق خلالها 3 انتصارات، وتعادل في مباراتين، وتلقى خسارة واحدة، وسجل لاعبوه 12 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.

وقال فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة الذي عقد اليوم إن فريقه أصبح جاهزًا لخوض لقاء الغد، معتبرًا أن الوصول إلى هذا الدور جاء نتيجة عمل كبير وجهد متواصل من جميع عناصر الفريق، بعد تقديم مستويات مميزة في الأدوار السابقة منحتهم أحقية التواجد في النهائي.

وأشار إلى أن المباريات النهائية تحمل طابعًا خاصًا وتتطلب تركيزًا عاليًا واستعدادًا ذهنيًا وبدنيًا مختلفًا، موضحًا أن التحضيرات انطلقت فور انتهاء المباراة الأخيرة في الدوري.

وأضاف أنه يدرك قوة المنافس، لكنه يثق بقدرات لاعبيه، مؤكدًا عزم الفريق على تقديم أفضل أداء ممكن والسعي لحصد اللقب.

وأكد لابا كودجو، لاعب العين، أنه وزملاءه يدركون جيدًا طبيعة وأهمية هذا اللقاء، ويدخلون المباراة بتركيز عالٍ، وكذلك جاهزية بدنية مكتملة، لافتًا إلى أن النهائي يتطلب جهدًا مضاعفًا من الجميع، خاصة أنه أمام فريق كبير يملك لاعبين مميزين.

من جانبه، أكد حسن العبدولي، مدرب فريق الوحدة، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن فريقه لديه نوعية مميزة من اللاعبين يستحقون أن يتوجوا باللقب، لافتًا إلى أن مباراة الغد تحمل طابعًا خاصًا، متمنيًا أن يكون الجميع على قدر التحدي.

وتوجه العبدولي بالشكر إلى إدارة النادي التي منحته الثقة الكاملة من أجل تحقيق الأفضل للفريق، معتبرًا أن ذلك خفف من الضغوط على الفريق للوصول إلى الجاهزية الكاملة.

وقال لاعب الوحدة دوسان تاديتش: "فخور بالوصول أنا وزملائي إلى المباراة النهائية من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونتطلع لتقديم أفضل ما لدينا أمام أحد أهم فرق المسابقة".

وأضاف: "مباراتنا مع العين دائمًا ما تحظى بخصوصية كبيرة، فهي كلاسيكو يجمع أهم فريقين، وخاصة إذا كانت مباراة نهائية، فإنها ستحمل طابعًا خاصًا، لكننا نتمنى أن يكون الكأس بحوزتنا غدًا".