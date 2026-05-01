"تشاينا ساذرن" تطلب 137 طائرة " إيرباص" بقيمة 21.4 مليار دولار

بكين في الأول من مايو /وام/ أعلنت شركة "تشاينا ساذرن" للطيران أنها طلبت 137 طائرة من طراز "إيرباص إيه 320 نيو" ذات الممر الواحد بقيمة إجمالية تبلغ 21.4 مليار دولار، وأكدت شركة إيرباص الطلبية.

وقالت الشركة في بيان أرسلته لبورصة شنغهاي إنها ستخصص 102 طائرة لها، وستسلم 35 طائرة لشركتها التابعة "شيامن إير". . وستتسلم "تشاينا ساذرن" طائراتها بين عامَي 2028 و2032، في حين ستنال "شيامن إير" حصّتها بين عامَي 2029 و2032.

وتُعد "تشاينا ساذرن" واحدة من أكبر ثلاث شركات طيران في الصين إلى جانب "إير تشاينا" و"تشاينا إيسترن".

