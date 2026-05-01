"الين" يقلص مكاسبه أمام الدولار و تراجع العملات المشفرة

طوكيو في الأول من مايو /وام/ تراجع الين قليلا ⁠أمام الدولار اليوم لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من شهرين بعد أن تدخلت السلطات اليابانية لرفع العملة من أدنى مستوياتها في ما يقرب من عامين.

وتراجع الين 0.25 بالمئة إلى 156.99 للدولار، لكن الصعود الذي شهده أمس الخميس ‌يجعل العملة اليابانية تتجه للارتفاع 1.8 بالمئة هذا الأسبوع، وهو الأكبر منذ منتصف ⁠فبراير شباط.

ولم يسجل مؤشر الدولار، الذي ​يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ⁠العملات، تغيرا يذكر . وانخفض اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.1727 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفض سعر ⁠بتكوين 0.17 بالمئة إلى 76330.16 دولار، وهبط سعر إيثر 0.27 بالمئة إلى 2257.53 دولار.

