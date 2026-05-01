قطاع اللوجستيات في الصين يحافظ على زخمه

بكين في الأول من مايو /وام/ حافظ قطاع اللوجستيات في الصين على زخم مستقر في الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية نموا قويا.

و بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أظهرت بيانات أصدرها الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات أن إجمالي قيمة اللوجستيات الاجتماعية في الصين خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى مارس الماضيين بلغ 96.4 تريليون يوان (حوالي 14 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 6.2 بالمئة على أساس سنوي بالأسعار المقارنة. وتسارعت نسبة النمو بـ1.1 نقطة مئوية عن مستوى العام الكامل في عام 2025، وبـ0.5 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2025.

وكان القطاع الصناعي المحرك الأكبر لنمو اللوجستيات، حيث ارتفعت قيمة لوجستيات السلع الصناعية بنسبة 5.8 في المئة على أساس سنوي، مساهمة بأكثر من 80 في المئة من الزيادة في القيمة الإجمالية للوجستيات الاجتماعية خلال الفترة المذكورة. وداخل القطاع، شكلت الصناعات التحويلية أكثر من 80 في المئة من الطلب على اللوجستيات.

