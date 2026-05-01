14 مليار دولار إيرادات متوقعة لـ"فيفا" وبرامج التطوير تتوسع عالمياً

فانكوفر في الأول من مايو /وام/ اعتمد كونغرس الاتحاد الدولي، الذي عقد في مدينة فانكوفر الكندية، واختتم أعماله مساء أمس بمشاركة إماراتية، التقرير السنوي لعام 2025، بما في ذلك ميزانية دورة 2027-2030، والتي تتوقع إيرادات قياسية تصل إلى 14 مليار دولار، ما يتيح ضخ استثمار غير مسبوق في تطوير كرة القدم، حيث سترتفع مخصصات برنامج "فيفا فوروورد" إلى 2.7 مليار دولار، بزيادة تعادل ثمانية أضعاف مقارنة بما قبل عام 2016.

وأكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الاستثمارات في تطوير اللعبة بلغت 5 مليارات دولار خلال السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى أن البرنامج سيواصل التوسع، وأن قيمة 2.7 مليار دولار تمثل الحد الأدنى المستهدف خلال الدورة المقبلة، مع التطلع إلى زيادتها مستقبلاً.

وفي سياق متصل، شدد كونغرس "فيفا" على أهمية بطولة كأس العالم المقبلة في أمريكا الشمالية باعتبارها منصة عالمية لتوحيد الشعوب وتعزيز قيم الاحترام والتعايش، مع مشاركة 48 منتخباً، بما يعكس رسالة قوية للوحدة والسلام.

وأوضح إنفانتينو أن كرة القدم تمتلك قدرة فريدة على بناء الجسور بين الشعوب في عالم يواجه تحديات متزايدة، مؤكداً ضرورة تعزيز الإيجابية والعمل على جمع الناس بدلاً من تفريقهم.

وجدد الكونغرس التزامه بمكافحة العنصرية، مستعرضاً التقدم الملموس في تنفيذ مبادرة "الموقف العالمي ضد العنصرية" التي أُقرت في عام 2024، حيث تم اتخاذ خطوات عملية، من بينها تعديل لائحة الانضباط، وتطبيق إشارة "لا للعنصرية" في جميع بطولات "فيفا"، إضافة إلى حماية أكثر من 12 ألف شخص و570 فريقاً عبر خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق برامج توعوية مستمرة.

وأكد إنفانتينو تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، رغم استمرار التحديات، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة أسهمت في تحويل الالتزامات إلى إجراءات فعالة على أرض الواقع.

وفي السياق ذاته، دعا النجم الدولي السابق جورج وياه إلى توسيع نطاق المبادرات المجتمعية لمواجهة التمييز، مؤكداً أن العنصرية تمثل تحدياً يتطلب تضافر الجهود عالمياً.

وعلى صعيد آخر، أعلن إنفانتينو عزمه الترشح لولاية جديدة في عام 2027، حيث تقرر عقد الكونغرس الـ77 في 18 مارس 2027 بمدينة الرباط في المملكة المغربية، بجانب عقد كونغرس استثنائي افتراضي في 23 نوفمبر 2026 لاختيار الدول المستضيفة لنسختي 2031 و2035 من كأس العالم للسيدات.