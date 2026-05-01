غرفة تجارة دبي تبحث تعزيز تنافسية القطاع الخاص بالإمارة

دبي في الأول من مايو /وام/ استعرضت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال اللقاء الفصلي الثاني للعام 2026 لمجموعات ومجالس الأعمال، بحضور 64 مجموعة ومجلس أعمال، جهود دعم مرونة القطاع الخاص في دبي، وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال بالإمارة في ظل المتغيرات العالمية.

وأوضحت الغرفة، في بيان لها اليوم، أن المشاركين اطلعوا خلال اللقاء على أهم مبادرات غرفة تجارة دبي الهادفة لرفع جاهزية القطاعات الاقتصادية، ودعم استمرارية الأعمال وانسيابية حركة التجارة والاستثمار في إمارة دبي، بجانب تسليط الضوء على أهم الأولويات التنموية خلال المرحلة المقبلة.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إن مجموعات ومجالس الأعمال تساهم بدور محوري في دعم تنافسية بيئة الاستثمار في دبي وتعزيز الروابط التجارية خصوصاً في ظل الظروف الحالية، وذلك في إطار الشراكة المتكاملة بين القطاعين العام والخاص، وذلك مع الحرص على تهيئة منظومة أعمال محفزة تدعم النمو المستدام، وتشجع على بناء آليات فعالة للتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية عبر كافة القطاعات، بما يعزز مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للأعمال والاستثمار.

وشهد اللقاء جلسة حوارية موسعة حول دور جاهزية ومرونة منظومة العمل الحكومي في دعم بيئة الأعمال، وشارك في الجلسة ممثلون من جمارك دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، إضافة إلى بلدية دبي.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على آليات دعم مصالح مجتمع الأعمال باعتبارها أولوية إستراتيجية لغرفة تجارة دبي.